SOLOTÜRK İstanbul’u selamlayacak! 30 Ağustos gösteri ve prova saatleri belli oldu
SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında İstanbul’da gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Pilot Yarbay Murat Bakıcı ile Hava Pilot Binbaşı M. Erhan Aydemir’in görev alacağı programın adresi Yenikapı Meydanı olacak. Gösteriden önce hazırlık uçuşları, İstanbul Hava Müzesi’nde ise imza etkinliği düzenlenecek.
SOLOTÜRK'ün 30 Ağustos 2026 Pazar günü İstanbul Yenikapı Meydanı'nda düzenleyeceği gösteri uçuşu saat 18.00'de başlayacak. Ana gösteriden önce 27 Ağustos'ta iki hazırlık uçuşu yapılacak, 29 Ağustos'ta ise pilotlarla buluşma ve imza etkinliği düzenlenecek.
SOLOTÜRK ZAFER BAYRAMI İÇİN HAVALANACAK
Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında İstanbul semalarında uçacak. Ana gösteri, 30 Ağustos Pazar günü saat 18.00'de Yenikapı Meydanı üzerinde gerçekleştirilecek.
Gösteri uçuşunda SOLOTÜRK Kol Komutanı Pilot Yarbay Murat Bakıcı ile Hava Pilot Binbaşı M. Erhan Aydemir görev alacak. Program, Türk Hava Kuvvetlerinin pilotaj kabiliyetini İstanbullularla buluşturacak.
HAZIRLIK UÇUŞLARI 27 AĞUSTOS'TA
Ana gösteri öncesindeki ilk hazırlık 27 Ağustos 2026 Perşembe günü yapılacak. Yenikapı Meydanı üzerinde saat 12.00'de çevre tanıma uçuşu gerçekleştirilecek. Aynı gün saat 18.00'de prova uçuşu başlayacak.