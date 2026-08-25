SOLOTÜRK İstanbul’u selamlayacak! 30 Ağustos gösteri ve prova saatleri belli oldu

SOLOTÜRK pilotları, 29 Ağustos Cumartesi günü İstanbul Hava Müzesi’nde vatandaşlarla bir araya gelecek.

PİLOTLAR İSTANBUL HAVA MÜZESİ'NDE BULUŞACAK

SOLOTÜRK pilotları, gösteriden bir gün önce vatandaşlarla bir araya gelecek. İmza etkinliği, 29 Ağustos 2026 Cumartesi günü İstanbul Hava Müzesi'nde düzenlenecek.

Saat 15.00'te başlayacak program 18.00'e kadar devam edecek. Ziyaretçiler bu süre içinde pilotlarla tanışabilecek ve imza alabilecek.