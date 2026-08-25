Mardin'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde kontrolden çıkarak kayalıklara çarpan hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, Yandere köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 31 VY 444 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayalıklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç takla attı. Kazada araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.