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AKM’de bu sezon başka! Bakan Ersoy duyurdu: Dünya yıldızları İstanbul’a geliyor

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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AKM’de bu sezon başka! Bakan Ersoy duyurdu: Dünya yıldızları İstanbul’a geliyor

Atatürk Kültür Merkezi’nin 2026-2027 sanat sezonu programı açıklandı. Eylülde başlayacak yeni dönemde Lang Lang, Emma Shapplin, Royal Philharmonic Orchestra ve Christian McBride gibi dünyaca ünlü isimler İstanbul’da sahne alacak. “Afife” ve “Turandot” prömiyerleri ise sezonun öne çıkan yapımları olacak.

Atatürk Kültür Merkezi, 2026-2027 sanat sezonunda İstanbul'u uluslararası sanat dünyasının önemli buluşma noktalarından birine dönüştürecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un duyurduğu program; opera, bale, tiyatro, klasik müzik, caz ve çağdaş sahne sanatlarını aynı çatı altında bir araya getirecek. Eylülde başlayacak sezon boyunca dünya yıldızlarının konserlerinden yeni prömiyerlere, uluslararası festivallerden çocuk atölyelerine kadar geniş bir etkinlik takvimi uygulanacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AKM’nin 2026-2027 sanat sezonu programını açıkladı. (Görseller: Kültür ve Turizm Bakanlığı)Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AKM’nin 2026-2027 sanat sezonu programını açıkladı. (Görseller: Kültür ve Turizm Bakanlığı)

BAKAN ERSOY YENİ SEZON PROGRAMINI DUYURDU

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nin 2026-2027 sanat sezonuna yön verecek kapsamlı etkinlik takvimini açıkladı. Eylülde başlayacak program; operadan baleye, tiyatrodan caz ve klasik müzik konserlerine kadar farklı disiplinleri aynı çatı altında buluşturacak. Lang Lang, Emma Shapplin ve Royal Philharmonic Orchestra gibi dünya yıldızlarının yanı sıra "Afife" ve "Turandot" prömiyerleri de AKM'yi sezon boyunca İstanbul'un kültür-sanat gündeminin merkezine taşıyacak.

Eylülde başlayacak yeni sezonun ilk etkinlikleri arasında Fındıkkıran, Amadeus, Beethoven’ın 9. Senfonisi ve Sadri Alışık Ödülleri yer alacak.Eylülde başlayacak yeni sezonun ilk etkinlikleri arasında Fındıkkıran, Amadeus, Beethoven’ın 9. Senfonisi ve Sadri Alışık Ödülleri yer alacak.

YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

AKM'de 2026–2027 sanat sezonu, ulusal ve uluslararası ölçekte dikkat çeken etkinliklerle başlayacak. Rusya'dan gelecek NOVAYA BALE topluluğu, Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu iş birliğiyle 11–12 Eylül tarihlerinde "Bu Bir Masal Değil: Fındıkkıran" eserini özel koreografiyle sahneleyecek.

İstanbul'da uzun süredir kapalı gişe oynayan "Amadeus" 14 Eylül'de AKM sahnesinde olacak. İstanbul Devlet Opera ve Balesi ise 19 Eylül'de gerçekleştireceği 2026–2027 Sezon Açılış Konseri ile Ludwig van Beethoven'ın 9. Senfonisi'ni sanatseverlerle buluşturacak. Türk sinema ve tiyatro yaşamının önemli isimlerinden Sadri Alışık adına düzenlenecek "Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri" töreni de 21 Eylül'de AKM'de gerçekleştirilecek.

AKM, 26 Eylül-4 Ekim tarihlerindeki İstanbul Kültür Yolu Festivali’nde Royal Philharmonic Orchestra’dan Emma Shapplin’e uzanan dünyaca ünlü sanatçı ve toplulukları ağırlayacak.AKM, 26 Eylül-4 Ekim tarihlerindeki İstanbul Kültür Yolu Festivali’nde Royal Philharmonic Orchestra’dan Emma Shapplin’e uzanan dünyaca ünlü sanatçı ve toplulukları ağırlayacak.

KÜLTÜR YOLU'NUN KALBİ AKM'DE ATACAK

26 Eylül–4 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında AKM, Türkiye'den ve dünyadan önemli sanatçı ve topluluklara ev sahipliği yapacak.

Festival programında Royal Philharmonic Orchestra, Arap Ulusal Orkestrası, İncesaz, Ferit Odman Quintet, Emma Shapplin, Christian McBride, Ursa Major, Stanislavsky Moskova Müzik Tiyatrosu, Anadolu Ateşi, Peradi Ensemble, Büşra Kayıkçı, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ve Yekwon Sunwoo ile Aida Gomez Flamenco Company gibi farklı müzik ve sahne sanatları disiplinlerinden isim ve topluluklar yer alacak. Festival kapsamında ayrıca Uluslararası Halk Müziği Festivali ve Troya da sanatseverlerle buluşacak.

Festivalin ardından AKM'nin programı Chromas, Alessandro Safina, Burak Yeter ve Cecilia Krull konserleriyle devam edecek.

AFİFE'NİN HİKAYESİ AKM SAHNESİNDE

İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından Türk tiyatrosunun öncü isimlerinden Afife Jale'nin hayatından ilhamla hazırlanan büyük prodüksiyon, yeni sezonun dikkat çeken yapımları arasında yer alacak. Eser, yeni sezonda prömiyer yaparak AKM'de sanatseverlerle buluşacak.

AKM’nin ekim programında geleneksel konser serilerinin yanı sıra Smooth, Don Kişot Müzikali, Rüzgâr Ağacı ve farklı orkestraların özel performansları yer alacak.AKM’nin ekim programında geleneksel konser serilerinin yanı sıra Smooth, Don Kişot Müzikali, Rüzgâr Ağacı ve farklı orkestraların özel performansları yer alacak.

EKİMDE MÜZİK, TİYATRO VE DANS AKM'DE BULUŞACAK

Ekim ayında AKM'nin gelenekselleşen programları da yeni sezonda devam edecek. "Kahve Konserleri", "Pazar Resitalleri" ve "Bir Pazar Sabahı Klasiği" konseptindeki konserler sezon boyunca sanatseverleri ağırlayacak.

Yurt dışından gelecek Sinematik Orkestra, Devlet Tiyatroları tarafından Gazze'ye dikkat çekmek amacıyla hazırlanan "Smooth"un prömiyeri, "Don Kişot" Müzikali, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı Devlet Halk Müziği Korosu tarafından gerçekleştirilecek "Ulu Ozanlarımız" konseri ve Limak Filarmoni Orkestrası konseri ekim ayının öne çıkan etkinlikleri arasında olacak.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu tarafından hazırlanan "Rüzgâr Ağacı" da prömiyerini AKM'de gerçekleştirecek. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası klasikleşen cuma akşamı konserleriyle, TRT Hafif Müzik ve Caz Orkestrası ise her ayın son çarşambasında düzenlenen konserleriyle yeni sezonda AKM'de sanatseverlerle buluşmayı sürdürecek.

AKM, kasım ayında Romeo ve Juliet, Anna Karenina ve La Traviata gibi klasik eserleri uluslararası konserler ve özel gösterimlerle aynı programda buluşturacak.AKM, kasım ayında Romeo ve Juliet, Anna Karenina ve La Traviata gibi klasik eserleri uluslararası konserler ve özel gösterimlerle aynı programda buluşturacak.

ROMEO VE JULIET'TEN ANNA KARENINA'YA KLASİKLER GEÇİDİ

Kasım ayında AKM, klasik eserlerden uluslararası topluluklara uzanan yoğun bir programa ev sahipliği yapacak. Ayın ilk günlerinde Jock Çello konser verirken, Türkiye'nin önemli flüt sanatçılarından Şefika Kutluer, Pazar Resitalleri kapsamında sanatseverlerle buluşacak.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Sergei Prokofiev'in "Romeo ve Juliet" balesini sahneye taşıyacak. Ragıp Alama konserinin de gerçekleştirileceği ayda, yedi yıldır düzenlenen uluslararası piyano yarışmasının final konseri AKM'de yapılacak.

Dünyanın farklı ülkelerinde ilgi gören Eifmanbale Topluluğu, Tolstoy'un ölümsüz eserinden sahneye uyarlanan "Anna Karenina" ile AKM'de iki temsil gerçekleştirecek. İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin geçtiğimiz sezon sahnelediği "La Traviata" ise Türk Telekom Opera Salonu'nda yeniden izleyici karşısına çıkacak.

Türkiye'nin Türk Cumhuriyetleriyle kültürel ve sanatsal ilişkilerinin geliştirilmesine katkı sağlayacak etkinlikler kapsamında Kırgız Ulusal Filarmoni Orkestrası da kasım ayında AKM'de sahne alacak. TRT tarafından düzenlenen Humanitarian Film Festival sinemaseverleri bir araya getirirken, Anadolu Ateşi Dans Topluluğu da AKM'deki etkinliklerine devam edecek.

Dünyaca ünlü piyanist Lang Lang, aralık ayında vereceği konserle AKM sahnesinde İstanbul’daki sanatseverlerin karşısına çıkacak.Dünyaca ünlü piyanist Lang Lang, aralık ayında vereceği konserle AKM sahnesinde İstanbul’daki sanatseverlerin karşısına çıkacak.

LANG LANG ARALIK AYINDA İSTANBUL'U BÜYÜLEYECEK

Uluslararası müzik dünyasının önemli isimlerinden Lang Lang, aralık ayında AKM'de gerçekleştireceği konserle İstanbul'daki sanatseverlerle buluşacak.

AKM, Türkiye'de bulunan dış misyon temsilcilikleriyle yürüttüğü kültürel diplomasi ve uluslararası sanat iş birlikleri kapsamında farklı ülkelerden sanatçı ve toplulukları ağırlamayı sürdürecek. Türk müziğinin önemli isimlerinden Alaeddin Yavaşça adına gerçekleştirilecek özel konser de aralık ayı programında yer alacak.

Yılın son günlerinde ise Türkiye'den ve yurt dışından sanatçı ve toplulukların katılımıyla gerçekleştirilecek Yeni Yıl Konserleri ile AKM, sanatseverlerle birlikte 2027'yi karşılayacak.

Puccini’nin uzun bir aradan sonra yeniden sahneye taşınan Turandot operası, İstanbul Devlet Opera ve Balesi imzasıyla 2027 yılında AKM’de prömiyer yapacak.Puccini’nin uzun bir aradan sonra yeniden sahneye taşınan Turandot operası, İstanbul Devlet Opera ve Balesi imzasıyla 2027 yılında AKM’de prömiyer yapacak.

"TURANDOT" 2027'DE AKM'DE PRÖMİYER YAPACAK

AKM'nin sanat programı 2027 yılında da önemli yapımlarla devam edecek. Okan Bayülgen'in sahnelediği, Herbert von Karajan ile Leonard Bernstein'ın hayatlarını konu alan "Devlerin Savaşı" AKM programında yer alırken, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın romanından tiyatroya uyarlanan "Saatleri Ayarlama Enstitüsü" de bu sezon AKM'de sahnelenmeye devam edecek.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından uzun bir aradan sonra yeniden sahneye taşınacak Giacomo Puccini'nin "Turandot" operası 2027 yılında prömiyer yapacak. Dünyanın önde gelen orkestralarından Berlin Filarmoni Orkestrası'nın seçkin yaylı çalgılar üçlüsü de AKM'de sanatseverlerle buluşacak.

AKM, 2027 boyunca çocuk sanatından tiyatroya, opera ve baleden klasik müzik ile caza uzanan beş büyük festivale ev sahipliği yapacak.AKM, 2027 boyunca çocuk sanatından tiyatroya, opera ve baleden klasik müzik ile caza uzanan beş büyük festivale ev sahipliği yapacak.

FESTİVALLER YENİ SEZONDA DA DEVAM EDECEK

AKM, 2027 yılında farklı yaş gruplarını ve sanat disiplinlerini buluşturan önemli festivallere de ev sahipliği yapacak. AKM Çocuk Sanat Festivali, Uluslararası Kadın Yazarlar Tiyatro Festivali, İstanbul Uluslararası Opera ve Bale Festivali, İstanbul Uluslararası Müzik Festivali ve İstanbul Caz Festivali, yeni sezon boyunca AKM'de gerçekleştirilecek önemli organizasyonlar arasında yer alacak.

TÜRK MÜZİĞİNİN SEÇKİN ÖRNEKLERİ AKM SAHNELERİNDE

Klasik Batı müziği, opera, bale, tiyatro ve çağdaş sanatların yanı sıra Türk müziğinin farklı dönem ve formları da yeni sezonda AKM programında önemli bir yer tutacak.

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, yaklaşık iki haftada bir pazar sabahları gerçekleştireceği özel konserlerle sanatseverlerle buluşacak. İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Modern Folk Müziği Araştırma ve Uygulama Korosu, İstanbul Meydan Meşkleri Topluluğu, Devlet Halk Dansları Topluluğu, İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu, İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu ve İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu da zengin repertuvarlarıyla AKM sahnelerinde yer alacak.

AKM’nin yaz programında 4-12 yaş grubuna yönelik sanat atölyeleri düzenlenirken “Yaz Başka, Caz Başka” konserleri genç müzisyenlere sahne imkanı sunacak.AKM’nin yaz programında 4-12 yaş grubuna yönelik sanat atölyeleri düzenlenirken “Yaz Başka, Caz Başka” konserleri genç müzisyenlere sahne imkanı sunacak.

GENÇLER YAZ AYLARINDA SANATLA AKM'DE BULUŞUYOR

AKM, ana sanat sezonunun yanı sıra yaz aylarında da İstanbul'da yaşayan ve kenti ziyaret eden yerli ve yabancı sanatseverleri açık ve kapalı alanlarda düzenlenen kültür-sanat etkinlikleriyle ağırlamaya devam edecek. Yaz döneminde özellikle çocuklara yönelik programların öne çıktığı AKM'de, 4–12 yaş grubuna yönelik Çocuk Sanat Merkezi atölyeleri farklı sanat disiplinlerinde gerçekleştirilecek. Çocukların erken yaşta sanatla tanışmalarına ve yaratıcılıklarını geliştirmelerine imkân sunan atölyeler, yaz boyunca AKM'nin çocuklara yönelik programının önemli bir parçasını oluşturacak.

"Yaz Başka, Caz Başka" konseptiyle genç caz müzisyenlerine kapılarını açan ve yaz boyunca büyük ilgi gören konserler, gençlerin kendi seslerini duyurabilecekleri bir alan olarak; 2026–2027 sanat sezonunda da AKM'de devam edecek. Genç kuşak caz sanatçılarına fırsat sunmayı amaçlayan proje, yeni yetenekleri sanatseverlerle buluşturmayı cazın özgür, yaratıcı ve yenilikçi ruhunu AKM'nin sahnesinde yaşatmaya devam edilecek.

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