AKM’de bu sezon başka! Bakan Ersoy duyurdu: Dünya yıldızları İstanbul’a geliyor

Yılın son günlerinde ise Türkiye'den ve yurt dışından sanatçı ve toplulukların katılımıyla gerçekleştirilecek Yeni Yıl Konserleri ile AKM, sanatseverlerle birlikte 2027'yi karşılayacak.

AKM, Türkiye'de bulunan dış misyon temsilcilikleriyle yürüttüğü kültürel diplomasi ve uluslararası sanat iş birlikleri kapsamında farklı ülkelerden sanatçı ve toplulukları ağırlamayı sürdürecek. Türk müziğinin önemli isimlerinden Alaeddin Yavaşça adına gerçekleştirilecek özel konser de aralık ayı programında yer alacak.

Puccini’nin uzun bir aradan sonra yeniden sahneye taşınan Turandot operası, İstanbul Devlet Opera ve Balesi imzasıyla 2027 yılında AKM’de prömiyer yapacak.

"TURANDOT" 2027'DE AKM'DE PRÖMİYER YAPACAK

AKM'nin sanat programı 2027 yılında da önemli yapımlarla devam edecek. Okan Bayülgen'in sahnelediği, Herbert von Karajan ile Leonard Bernstein'ın hayatlarını konu alan "Devlerin Savaşı" AKM programında yer alırken, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın romanından tiyatroya uyarlanan "Saatleri Ayarlama Enstitüsü" de bu sezon AKM'de sahnelenmeye devam edecek.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından uzun bir aradan sonra yeniden sahneye taşınacak Giacomo Puccini'nin "Turandot" operası 2027 yılında prömiyer yapacak. Dünyanın önde gelen orkestralarından Berlin Filarmoni Orkestrası'nın seçkin yaylı çalgılar üçlüsü de AKM'de sanatseverlerle buluşacak.