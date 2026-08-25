AKM’de bu sezon başka! Bakan Ersoy duyurdu: Dünya yıldızları İstanbul’a geliyor
Atatürk Kültür Merkezi’nin 2026-2027 sanat sezonu programı açıklandı. Eylülde başlayacak yeni dönemde Lang Lang, Emma Shapplin, Royal Philharmonic Orchestra ve Christian McBride gibi dünyaca ünlü isimler İstanbul’da sahne alacak. “Afife” ve “Turandot” prömiyerleri ise sezonun öne çıkan yapımları olacak.
Atatürk Kültür Merkezi, 2026-2027 sanat sezonunda İstanbul'u uluslararası sanat dünyasının önemli buluşma noktalarından birine dönüştürecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un duyurduğu program; opera, bale, tiyatro, klasik müzik, caz ve çağdaş sahne sanatlarını aynı çatı altında bir araya getirecek. Eylülde başlayacak sezon boyunca dünya yıldızlarının konserlerinden yeni prömiyerlere, uluslararası festivallerden çocuk atölyelerine kadar geniş bir etkinlik takvimi uygulanacak.
BAKAN ERSOY YENİ SEZON PROGRAMINI DUYURDU
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nin 2026-2027 sanat sezonuna yön verecek kapsamlı etkinlik takvimini açıkladı. Eylülde başlayacak program; operadan baleye, tiyatrodan caz ve klasik müzik konserlerine kadar farklı disiplinleri aynı çatı altında buluşturacak. Lang Lang, Emma Shapplin ve Royal Philharmonic Orchestra gibi dünya yıldızlarının yanı sıra "Afife" ve "Turandot" prömiyerleri de AKM'yi sezon boyunca İstanbul'un kültür-sanat gündeminin merkezine taşıyacak.
YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
AKM'de 2026–2027 sanat sezonu, ulusal ve uluslararası ölçekte dikkat çeken etkinliklerle başlayacak. Rusya'dan gelecek NOVAYA BALE topluluğu, Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu iş birliğiyle 11–12 Eylül tarihlerinde "Bu Bir Masal Değil: Fındıkkıran" eserini özel koreografiyle sahneleyecek.
İstanbul'da uzun süredir kapalı gişe oynayan "Amadeus" 14 Eylül'de AKM sahnesinde olacak. İstanbul Devlet Opera ve Balesi ise 19 Eylül'de gerçekleştireceği 2026–2027 Sezon Açılış Konseri ile Ludwig van Beethoven'ın 9. Senfonisi'ni sanatseverlerle buluşturacak. Türk sinema ve tiyatro yaşamının önemli isimlerinden Sadri Alışık adına düzenlenecek "Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri" töreni de 21 Eylül'de AKM'de gerçekleştirilecek.