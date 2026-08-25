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Bursa'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bursa'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde tarım alanında çıkan yangın ormana sıçradı. Hem orman hem de belediye ekipleri karadan ve havadan hummalı bir şekilde yangına müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, saat 15.30 sularında Hasanağa Mahallesi'nde geniş alanda devam eden ot yangını tarım alanlarına da sıçradı. Yangın yarım saat içerisinde yakındaki ormana da sirayet etti.

Olay yerine çok sayıda orman ve itfaiye ekibi sevk edilirken 2 uçak 4 helikopter havadan müdahaleye başladı.

Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri yangına 2 uçak, 4 helikopter, 8 arazöz, 2 su tankeri ve 2 dozer ile müdahale edildiğini açıkladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi de 7 itfaiye aracı, Bahçeler Daire Başkanlığı ve Tarım Aş'ye bağlı 5 tankerin söndürme çalışmasına destek veriyor.

Uçak ve helikopterler yakındaki Uluabat Gölü'nde su alarak ormanlık alandaki yangına defalarca sorti yaparken, yoğun dumanların birçok noktadan görüldüğü ifade ediliyor.

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