AFAD duyurdu: Adıyaman'da 4,2 büyüklüğünde deprem
AFAD Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 21.43'te gerçekleşen sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre saat 21.43'te kaydedilen sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
Depremin yerin 7 kilometre altında meydana geldiği bildirildi.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
2026-08-25 21:43:52 38.1305 38.44433 7.0 MW 4.2 Sincik (Adıyaman)
2026-08-25 21:40:33 38.11833 38.44017 7.01 ML 3.7 Sincik (Adıyaman)
2026-08-25 20:58:43 38.8485 43.46633 7.3 ML 1.4 Tuşba (Van)
2026-08-25 20:53:31 39.116 28.33067 7.0 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2026-08-25 20:47:55 39.209 28.07717 6.61 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2026-08-25 20:45:56 44.21133 33.41083 8.61 ML 2.6 Karadeniz
2026-08-25 20:40:03 37.80533 36.66733 7.01 ML 1.5 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2026-08-25 19:53:51 39.426 27.94783 7.0 ML 0.9 Altıeylül (Balıkesir)
2026-08-25 19:46:17 36.87367 29.098 7.56 ML 1.5 Dalaman (Muğla)
2026-08-25 19:33:56 39.25983 28.1 9.57 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-08-25 18:59:09 38.31717 38.81 10.67 ML 1.4 Pütürge (Malatya)
2026-08-25 18:32:31 40.15567 27.41533 7.13 ML 1.1 Gönen (Balıkesir)
2026-08-25 18:26:40 39.68883 39.1545 6.39 ML 1.3 Kemah (Erzincan)
2026-08-25 18:09:25 38.18733 38.70483 7.1 ML 1.7 Pütürge (Malatya)
2026-08-25 18:09:23 34.11317 26.1685 6.12 ML 3.0 Akdeniz
2026-08-25 17:57:44 39.1565 27.98 6.89 ML 1.1 Akhisar (Manisa)
2026-08-25 17:50:19 36.32817 35.89867 8.64 ML 2.0 Arsuz (Hatay)
2026-08-25 17:42:54 39.22167 28.10833 6.57 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2026-08-25 17:37:21 38.38417 38.86139 7.0 ML 1.2 Kale (Malatya)
2026-08-25 16:57:16 37.5035 37.08 7.0 ML 1.4 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2026-08-25 16:57:02 38.75517 27.16067 7.0 ML 2.2 Yunusemre (Manisa)
2026-08-25 16:19:46 38.05267 37.71533 7.0 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya)
2026-08-25 15:59:20 38.28067 38.23783 7.0 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)