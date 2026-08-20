Çiğli'de makam aracına kurşun yağmuru! Çalıntı motosikletle gelip saldırdı
İzmir’in Çiğli ilçesinde öğle saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın belediye binası otoparkında bulunan boş makam aracına, 21 yaşındaki şüpheli tarafından tabancayla 3-4 el ateş edildi. Çalıntı motosikletle olay yerine gelen şüpheli, kaçmaya çalışırken belediye güvenlik görevlileri ve Yunus polis ekiplerince yakalandı.
Olay, öğle saatlerinde Çiğli Belediyesi binasının alt katındaki otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.S. (21) isimli şahıs, çalıntı motosikletle belediye binasının otoparkına geldi. Şüpheli, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'a ait park hâlindeki boş makam aracına tabancayla 3-4 el ateş açtı.
KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN GÜVENLİK GÖREVLİLERİNCE YAKALANDI
Saldırının ardından bölgeden kaçmaya çalışan şüpheli K.S., belediyenin güvenlik görevlilerince yapılan müdahaleyle durduruldu. İhbar üzerine adrese hızla sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus polis ekipleri, şüpheliyi suç aleti silahla birlikte teslim aldı.
Şans eseri yaralananın olmadığı olayın ardından şüpheli K.S., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.