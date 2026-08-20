Çiğli'de makam aracına kurşun yağmuru! Çalıntı motosikletle gelip saldırdı

İzmir’in Çiğli ilçesinde öğle saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın belediye binası otoparkında bulunan boş makam aracına, 21 yaşındaki şüpheli tarafından tabancayla 3-4 el ateş edildi. Çalıntı motosikletle olay yerine gelen şüpheli, kaçmaya çalışırken belediye güvenlik görevlileri ve Yunus polis ekiplerince yakalandı.