Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde araçtan çıktığı belirtilen yangın ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine ekipler harekete geçti. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Düvertepe Mahallesi'nde meydana geldi. Tankerden yükselen alevlerin ormana sıçradığı iddia edilen yangın, kısa sürede ormanlık alanda büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına havadan 6 uçak ve 6 helikopter, karadan ise 45 arazöz, iş makinesi ve 269 personelle müdahale ediliyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Sındırgı Belediyesi ekipleri de çalışmalara destek veriyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.