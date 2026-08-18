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Basra ve Afrika sıcakları Türkiye’ye geliyor: 41 derece görülecek, sağanak yağışlar nerede etkili olacak?

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Basra ve Afrika sıcakları Türkiye’ye geliyor: 41 derece görülecek, sağanak yağışlar nerede etkili olacak?

Meteoroloji, 18 Ağustos Salı günü Akdeniz’in doğusu ile Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun bazı kesimlerinde yerel sağanak öngörüyor. İstanbul’da yağış beklenmezken, sıcaklıkların hafta içinde 33-36 dereceye çıkacağı belirtiliyor. İşte bölge bölge hava durumu detayları…

Türkiye'de yağışlar bölgesel ve kısa süreli sağanaklar şeklinde etkili olacak. Akdeniz'in Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz ve yağış beklenen diğer bölgelerde yaşayanların açık hava planlarında ani hava değişimlerini dikkate alması gerekiyor.

İstanbul günü yağışsız geçirecek; sıcaklık öğle saatlerinde 31 dereceye çıkacak. MGM'nin beş günlük haritasına göre yağış alanı hafta boyunca daralırken sıcaklıklar cuma ve cumartesi günü bazı bölgelerde 40-41 dereceyi bulacak.

MGM hava durumu tahminine göre Akdeniz’in doğusu, Karadeniz ile iç ve doğu kesimlerde yerel gök gürültülü sağanak görülecek. (Foto: A Haber Foto Arşiv, MGM, AA)MGM hava durumu tahminine göre Akdeniz’in doğusu, Karadeniz ile iç ve doğu kesimlerde yerel gök gürültülü sağanak görülecek. (Foto: A Haber Foto Arşiv, MGM, AA)

YEREL SAĞANAK BİRÇOK BÖLGEDE ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 18 Ağustos tahminine göre yurt genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim. Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Doğu Karadeniz'de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Antalya'nın doğusu, Mersin, Adana'nın kuzeyi, Hatay'ın kıyı kesimleri, Osmaniye, Kayseri'nin doğusu, Sivas, Kastamonu'nun güneyi, Tokat, Ordu, Malatya'nın batısı, Ardahan ve Erzincan çevreleri yağış beklenen yerler arasında bulunuyor.

Türkiye genelinde mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıklar, hafta sonuna doğru batı ve güneydoğu bölgelerinde belirgin şekilde yükselecek.Türkiye genelinde mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıklar, hafta sonuna doğru batı ve güneydoğu bölgelerinde belirgin şekilde yükselecek.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE

Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceğini tahmin ediyor. Günün en yüksek sıcaklığının Denizli, Manisa ve Diyarbakır'da 35, Antalya ve Şanlıurfa'da 34, İzmir'de 33, Ankara'da 30 derece olması bekleniyor.

Rüzgarın çoğunlukla kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor. Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da ise güneyli rüzgarlar etkili olacak.

Afrika ve Basra kaynaklı sıcak havanın etkisiyle İstanbul’da sıcaklıkların hafta içinde 33-36 derece aralığına çıkacağını öngörülüyor.Afrika ve Basra kaynaklı sıcak havanın etkisiyle İstanbul’da sıcaklıkların hafta içinde 33-36 derece aralığına çıkacağını öngörülüyor.

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Kent genelinde yağış beklenmiyor, parçalı ve az bulutlu hava öngörülüyor. AKOM, İstanbul başta olmak üzere ülkenin büyük bölümünün Afrika ve Basra kaynaklı sıcak havanın etkisine gireceğini bildirdi. Sistemin 7-10 günlük dönemde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

İstanbul'da hafta boyunca çoğunlukla güneşli bir gökyüzü hakim olacak. Sıcaklıklar kademeli olarak artarak 33-36 derece aralığına çıkacak.

MGM’nin beş günlük hava durumu haritası, yerel sağanakların giderek daralacağını ve sıcaklıkların bazı bölgelerde 41 dereceye ulaşacağını gösteriyor.MGM’nin beş günlük hava durumu haritası, yerel sağanakların giderek daralacağını ve sıcaklıkların bazı bölgelerde 41 dereceye ulaşacağını gösteriyor.

MGM BEŞ GÜNLÜK HAVA TAHMİNİNİ AÇIKLADI

MGM'nin 18-22 Ağustos dönemini kapsayan haritası, yağışların hafta boyunca daha sınırlı alanlarda kalacağını gösteriyor. Sıcaklıklar ise batı, güney ve güneydoğu kesimlerde kademeli olarak yükseliyor.

Çarşamba ve perşembe günü sağanaklar Karadeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusundaki bazı noktalarda sürecek. Batı ve güney kesimlerde en yüksek sıcaklıklar 36-38 derece aralığına çıkacak.

Cuma günü Orta ve Doğu Karadeniz hattında yerel gök gürültülü sağanak ihtimali devam edecek. Ege'nin iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar 40-41 dereceye kadar yükselecek.

Cumartesi günü ise Türkiye'nin hiçbir bölgesinde yağış gösterilmiyor. Güneşli ve az bulutlu hava yurt geneline hakim olurken Ege'nin iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar 40-41 dereceye ulaşacak.

18 Ağustos hava durumu haritası18 Ağustos hava durumu haritası

18 AĞUSTOS BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA: 32°C
ÇANAKKALE: 32°C
İSTANBUL: 29°C
KIRKLARELİ: 34°C
EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ: 35°C
İZMİR: 33°C
MANİSA: 35°C
UŞAK: 29°C
AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Antalya'nın doğusu, Mersin, Adana'nın kuzeyi, Hatay'ın kıyı kesimleri ve Osmaniye çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA: 34°C
ANTALYA: 34°C
BURDUR: 32°C
HATAY: 30°C
İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Kayseri'nin doğusu ile Sivas çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA: 30°C
ESKİŞEHİR: 33°C
KONYA: 31°C
NİĞDE: 29°C
BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Kastamonu'nun güney kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU: 29°C
DÜZCE: 31°C
KASTAMONU: 27°C
ZONGULDAK: 25°C
ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA: 32°C
RİZE: 27°C
SAMSUN: 29°C
TRABZON: 27°C
DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Malatya'nın batısı, Ardahan ve Erzincan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM: 27°C
KARS: 27°C
MALATYA: 31°C
VAN: 27°C
GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR: 35°C
GAZİANTEP: 33°C
MARDİN: 32°C
ŞANLIURFA: 34°C

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