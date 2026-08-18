İstanbul'da hafta boyunca çoğunlukla güneşli bir gökyüzü hakim olacak. Sıcaklıklar kademeli olarak artarak 33-36 derece aralığına çıkacak.

Kent genelinde yağış beklenmiyor, parçalı ve az bulutlu hava öngörülüyor. AKOM, İstanbul başta olmak üzere ülkenin büyük bölümünün Afrika ve Basra kaynaklı sıcak havanın etkisine gireceğini bildirdi. Sistemin 7-10 günlük dönemde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

MGM’nin beş günlük hava durumu haritası, yerel sağanakların giderek daralacağını ve sıcaklıkların bazı bölgelerde 41 dereceye ulaşacağını gösteriyor.

MGM BEŞ GÜNLÜK HAVA TAHMİNİNİ AÇIKLADI

MGM'nin 18-22 Ağustos dönemini kapsayan haritası, yağışların hafta boyunca daha sınırlı alanlarda kalacağını gösteriyor. Sıcaklıklar ise batı, güney ve güneydoğu kesimlerde kademeli olarak yükseliyor.

Çarşamba ve perşembe günü sağanaklar Karadeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusundaki bazı noktalarda sürecek. Batı ve güney kesimlerde en yüksek sıcaklıklar 36-38 derece aralığına çıkacak.

Cuma günü Orta ve Doğu Karadeniz hattında yerel gök gürültülü sağanak ihtimali devam edecek. Ege'nin iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar 40-41 dereceye kadar yükselecek.

Cumartesi günü ise Türkiye'nin hiçbir bölgesinde yağış gösterilmiyor. Güneşli ve az bulutlu hava yurt geneline hakim olurken Ege'nin iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar 40-41 dereceye ulaşacak.