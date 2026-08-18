Basra ve Afrika sıcakları Türkiye’ye geliyor: 41 derece görülecek, sağanak yağışlar nerede etkili olacak?
Meteoroloji, 18 Ağustos Salı günü Akdeniz’in doğusu ile Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun bazı kesimlerinde yerel sağanak öngörüyor. İstanbul’da yağış beklenmezken, sıcaklıkların hafta içinde 33-36 dereceye çıkacağı belirtiliyor. İşte bölge bölge hava durumu detayları…
Türkiye'de yağışlar bölgesel ve kısa süreli sağanaklar şeklinde etkili olacak. Akdeniz'in Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz ve yağış beklenen diğer bölgelerde yaşayanların açık hava planlarında ani hava değişimlerini dikkate alması gerekiyor.
İstanbul günü yağışsız geçirecek; sıcaklık öğle saatlerinde 31 dereceye çıkacak. MGM'nin beş günlük haritasına göre yağış alanı hafta boyunca daralırken sıcaklıklar cuma ve cumartesi günü bazı bölgelerde 40-41 dereceyi bulacak.
YEREL SAĞANAK BİRÇOK BÖLGEDE ETKİLİ OLACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 18 Ağustos tahminine göre yurt genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim. Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Doğu Karadeniz'de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.
Antalya'nın doğusu, Mersin, Adana'nın kuzeyi, Hatay'ın kıyı kesimleri, Osmaniye, Kayseri'nin doğusu, Sivas, Kastamonu'nun güneyi, Tokat, Ordu, Malatya'nın batısı, Ardahan ve Erzincan çevreleri yağış beklenen yerler arasında bulunuyor.
SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE
Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceğini tahmin ediyor. Günün en yüksek sıcaklığının Denizli, Manisa ve Diyarbakır'da 35, Antalya ve Şanlıurfa'da 34, İzmir'de 33, Ankara'da 30 derece olması bekleniyor.
Rüzgarın çoğunlukla kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor. Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da ise güneyli rüzgarlar etkili olacak.