Kamyon dehşeti! Otomobile arkadan çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kamyonun otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada Zehra Sert hayatını kaybederken, eşi Abdullah Sert ile kızları Fatma Sert yaralandı. Demirtaş Çevre Yolu'ndaki kazada otomobilde sıkışan Zehra Sert, itfaiye ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaza, saat 18.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Demirtaş Çevre Yolu'nda meydana geldi. C.A. yönetimindeki 34 MGE 511 plakalı kamyon, aynı yönde ilerleyen Abdullah Sert idaresindeki 34 AS 1240 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle otomobilde bulunan Zehra Sert araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan Zehra Sert, eşi Abdullah Sert ve kızı Fatma Sert ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Durumu ağır olan Zehra Sert, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Tedavileri süren Abdullah Sert ile kızı Fatma Sert'in sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Zehra Sert'in cenazesinin yarın ikindi namazını müteakip Küçükçamlıca Çilehane Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Sahrayıcedit Mezarlığı'na defnedileceği belirtildi.
KAMYON ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA
Kazanın ardından kamyon sürücüsü C.A. polis ekiplerince gözaltına alındı. Feci kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.