Kamyon dehşeti! Otomobile arkadan çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kamyonun otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada Zehra Sert hayatını kaybederken, eşi Abdullah Sert ile kızları Fatma Sert yaralandı. Demirtaş Çevre Yolu'ndaki kazada otomobilde sıkışan Zehra Sert, itfaiye ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.