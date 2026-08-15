Akaryakıt istasyonunda dehşet! Otomobil bir anda alev aldı
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde akaryakıt istasyonundan yakıt aldıktan hemen sonra hareket eden otomobil alev aldı; araçta bulunan baba ve iki oğlu yaralandı. İstasyondan çıktıktan kısa süre sonra alevlere teslim olan otomobilden güçlükle kurtulan 3 kişi hastaneye kaldırılırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Yüksekova'da akaryakıt istasyonundan çıkan otomobilde korku dolu anlar yaşandı. Mesut Akyol'un yakıt aldığı 30 AAG 756 plakalı otomobil, Esendere yolu üzerindeki istasyondan ayrıldığı sırada bir anda alev aldı.
OTOMOBİL BİR ANDA ALEV TOPUNA DÖNDÜ
Alevlerin hızla sardığı otomobilde bulunan Mesut Akyol ve iki oğlu, araçtan çıkmayı başardı. Yangında baba ve iki oğlu yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
ALEVLERİ İTFAİYE SÖNDÜRDÜ
Otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Araçta büyük çapta hasar meydana geldi.
Yangının neden çıktığının belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı.