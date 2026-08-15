Akaryakıt istasyonunda dehşet! Otomobil bir anda alev aldı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde akaryakıt istasyonundan yakıt aldıktan hemen sonra hareket eden otomobil alev aldı; araçta bulunan baba ve iki oğlu yaralandı. İstasyondan çıktıktan kısa süre sonra alevlere teslim olan otomobilden güçlükle kurtulan 3 kişi hastaneye kaldırılırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.