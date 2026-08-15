Muğla Marmaris'te orman yangını! Gökyüzünü siyah dumanlar kapladı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Karadan ulaşımın mümkün olmadığı Yalancıboğaz mevkisinde başlayan alevler, rüzgârın da etkisiyle ormanlık alana yayıldı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara unsurlarının bölgedeki yoğun müdahalesi devam ediyor.