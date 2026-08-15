Muğla Marmaris'te orman yangını! Gökyüzünü siyah dumanlar kapladı
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Karadan ulaşımın mümkün olmadığı Yalancıboğaz mevkisinde başlayan alevler, rüzgârın da etkisiyle ormanlık alana yayıldı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara unsurlarının bölgedeki yoğun müdahalesi devam ediyor.
Bölgeden gelen ilk bilgilere göre, Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Yangının çıktığı zorlu arazi koşullarına dikkat çekilirken, Yalancıboğaz mevkisinde, sahil kesiminde karadan ulaşımın mümkün olmadığı bir noktada başlayan yangının ormanlık alana yayıldığı belirtildi.
EKİPLER HAVA VE KARADAN SEFERBER OLDU
Yangın ihbarının ardından bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçlarının sevk edildiği bildirildi.
KONTROL ALTINA ALMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Ormanlık alandaki yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.