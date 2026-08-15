Kavga ihbarına gidiyorlardı! Yunus timi kaza yaptı: 2’si polis 4 yaralı

Bursa'da kavga ihbarına yetişmek için harekete geçen motosikletli Yunus timi, kazayla karşı karşıya kaldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin seyir halindeyken başka bir motosikletle çarpışması sonucu 2'si polis 4 kişi yaralandı.

KAVGA İHBARINA GİDİYORLARDI, KAZA OLDU

Kaza, saat 21.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Selamet Mahallesi Toros Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavga ihbarı üzerine olay yerine gitmekte olan Yunus timleri, 16 BUU 426 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki motosiklet de devrildi. Yunus timinde görevli 2 polis memuru ile diğer motosiklette bulunan 2 kişi yola savrularak yaralandı.