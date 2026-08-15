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Kavga ihbarına gidiyorlardı! Yunus timi kaza yaptı: 2’si polis 4 yaralı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
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Kavga ihbarına gidiyorlardı! Yunus timi kaza yaptı: 2’si polis 4 yaralı

Bursa’da kavga ihbarına müdahale etmek üzere yola çıkan motosikletli Yunus timi, 15 Ağustos akşamı Osmangazi’de başka bir motosikletle çarpıştı. Kazada 2 polis memuru ile diğer motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletler devrilirken, yola savrulan 4 yaralı hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da kavga ihbarına yetişmek için harekete geçen motosikletli Yunus timi, kazayla karşı karşıya kaldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin seyir halindeyken başka bir motosikletle çarpışması sonucu 2'si polis 4 kişi yaralandı.

GÖREVE GİDERKEN KAZA! YUNUS TİMİ BAŞKA MOTOSİKLETLE ÇARPIŞTI

KAVGA İHBARINA GİDİYORLARDI, KAZA OLDU

Kaza, saat 21.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Selamet Mahallesi Toros Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavga ihbarı üzerine olay yerine gitmekte olan Yunus timleri, 16 BUU 426 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki motosiklet de devrildi. Yunus timinde görevli 2 polis memuru ile diğer motosiklette bulunan 2 kişi yola savrularak yaralandı.

(Fotoğraf: İHA)(Fotoğraf: İHA)

KAZA ANI KAMERADA!

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından 4 yaralı ambulanslarla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

(Fotoğraf: İHA)(Fotoğraf: İHA)

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kazanın nasıl meydana geldiğini belirlemek için inceleme başlattı.

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