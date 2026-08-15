Adana'nın Seyhan ilçesinde trafikte gerilim: Otomobil sürücüsü otobüse bindi! Şoför sopayla karşılık verdi! O anlar kamerada
Adana'da otomobil sürücüsü, trafikte tartıştığı özel halk otobüsü şoförünün aracına binerek hakaret etti. Otobüs şoförünün sopayla karşılık verdiği olay, araç içi kamerasına yansıdı.
Adana'da otomobil sürücüsü, trafikte tartıştığı özel halk otobüsü şoförünün aracına binerek hakaret etti. Otobüs şoförünün sopayla karşılık verdiği olayda yolcular araya girerek tarafları ayırdı.
Olay, dün Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'nde meydana geldi. İsimleri öğrenilemeyen özel halk otobüsü şoförü ile otomobil sürücüsü trafikte tartıştı.
OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ OTOBÜSE BİNDİ
Otomobilinden inen sürücü, otobüse binerek şoföre hakaret etmeye başladı.
Araçta yolcular bulunduğunu belirten otobüs şoförü, otomobil sürücüsünden hakaret etmemesini isteyerek özür diledi.
OTOBÜS ŞOFÖRÜ SOPAYLA KARŞILIK VERDİ
Otomobil sürücüsü küfretmeye devam ederek otobüs şoförüne saldırmaya çalıştı. Bunun üzerine otobüs şoförü, aracındaki sopayı eline alarak karşılık verdi.
Şoförün karşı koyması üzerine otomobil sürücüsü otobüsten indi.
YOLCULAR ARAYA GİRDİ
Yolcular ve çevredeki vatandaşlar, otomobil sürücüsünü sakinleştirmeye çalışarak bölgeden uzaklaştırdı.
Yaşananlar, özel halk otobüsünün araç içi kamerasına yansıdı.