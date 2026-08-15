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Diyarbakır'da düğün yolu kan gölüne döndü! Ölü ve yaralılar var

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Diyarbakır'da düğün yolu kan gölüne döndü! Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düğün hazırlığı yapan ailenin çeyiz taşıdığı minibüs kontrolden çıkarak devrildi. Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, feci kazada 5 kişinin hayatını kaybettiği, 3'ü ağır 11 kişinin ise hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, Lice-Kulp kara yolu Karahasan Mahallesi mevkisinde 41 AFM 446 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, 14 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

DİYARBAKIR'DA MİNİBÜS KAZASI: ÖLÜ SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirlendi.

Diyarbakır'da düğün yolu kan gölüne döndü! Ölü ve yaralılar var - 1

Tedavisi devam eden 11 yaralıdan 3'ünün durumu ağır olduğu öğrenildi. Minibüstekilerin çeyiz taşıdığı, düğün hazırlığında olan aile olduğu öğrenildi.

Diyarbakır'da düğün yolu kan gölüne döndü! Ölü ve yaralılar var - 2

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: ÖLÜ SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Diyarbakır Valiliği, Lice ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin yaralandığını açıkladı.

Diyarbakır'da düğün yolu kan gölüne döndü! Ölü ve yaralılar var - 3

Valilik açıklamasında, Lice ilçesi Karahasan Mahallesi Heylo mezrasında trafik kazası meydana geldiğini, kazanın hemen ardından bölgeye sağlık ekiplerinin sevk edilip, yaralı vatandaşların hastanelere nakledildiği belirtildi.

Diyarbakır'da düğün yolu kan gölüne döndü! Ölü ve yaralılar var - 4

Açıklamada, "Meydana gelen trafik kazasında; 2 vatandaşımız olay yerinde, 3 vatandaşımız ise kaldırıldıkları hastanelerde olmak üzere toplam 5 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 3'ü ağır olmak üzere 11 yaralı vatandaşımızın tedavileri, ilimizdeki çeşitli hastanelerde devam etmektedir. Kazayla ilgili gerekli inceleme ve tahkikat başlatılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı; yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.

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