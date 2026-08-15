Diyarbakır'da düğün yolu kan gölüne döndü! Ölü ve yaralılar var
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düğün hazırlığı yapan ailenin çeyiz taşıdığı minibüs kontrolden çıkarak devrildi. Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, feci kazada 5 kişinin hayatını kaybettiği, 3'ü ağır 11 kişinin ise hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.
Edinilen bilgilere göre, Lice-Kulp kara yolu Karahasan Mahallesi mevkisinde 41 AFM 446 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, 14 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirlendi.
Tedavisi devam eden 11 yaralıdan 3'ünün durumu ağır olduğu öğrenildi. Minibüstekilerin çeyiz taşıdığı, düğün hazırlığında olan aile olduğu öğrenildi.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA: ÖLÜ SAYISI 5'E YÜKSELDİ
Diyarbakır Valiliği, Lice ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin yaralandığını açıkladı.