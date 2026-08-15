Adana'nın Ceyhan ilçesinde emniyet şeridinde duran tıra, aynı istikamette ilerleyen başka bir tır arkadan çarptı. Araçlarda sıkışarak yaralanan 2 şoförden birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde emniyet şeridinde duran tıra arkadan başka bir tırın çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

ARIZALANAN TIR EMNİYET ŞERİDİNDE DURDU

Kaza, akşam saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Ceyhan ilçesi Dokuztekne mevkisinde meydana geldi.

Çekicisi arızalanan 33 AUE 660 plakalı tır, kimliği henüz belirlenemeyen şoförü tarafından emniyet şeridinde durduruldu.

ARKADAN ÇARPTI

Aynı istikamette ilerleyen ve şoförünün kimliği henüz belirlenemeyen 63 LA 555 plakalı tır, emniyet şeridinde duran tıra arkadan çarptı.

Kazada iki tır şoförü araçlarında sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ŞOFÖRLERİ İTFAİYE EKİPLERİ ÇIKARDI

Tırlarda sıkışan şoförler, itfaiye erlerinin çalışmasıyla araçlardan çıkarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tedavileri süren yaralılardan, tırı arızalanıp emniyet şeridinde duran şoförün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.