Aç kalan tilki yerleşim yerine indi
Giriş Tarihi:
|
Çankırı'da doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken bir tilki, yerleşim yerine kadar indi. Çankırı-Ankara kara yolu yakınlarında temkinli adımlarla karnını doyurmaya çalışan sevimli tilkinin o anları görüntülendi.
Çankırı'da aç kalan tilki, yerleşim yerinde yiyecek ararken görüntülendi.
Sabah saatlerinde Çankırı-Ankara kara yolunun Tüney köyü mevkisine gelen tilkinin, temkinli hareketlerle çevreyi kontrol ederek yiyecek aradığı anlar kameraya yansıdı.
Bir süre bölgede dolaşan tilki, daha sonra gözden kayboldu.