Aç kalan tilki yerleşim yerine indi

Çankırı'da doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken bir tilki, yerleşim yerine kadar indi. Çankırı-Ankara kara yolu yakınlarında temkinli adımlarla karnını doyurmaya çalışan sevimli tilkinin o anları görüntülendi.