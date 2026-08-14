Manisa'da acı olay! Serinlemek için denize giren genç boğuldu
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde arkadaşlarıyla serinlemek amacıyla suya giren 17 yaşındaki İbrahim Karabaş bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine başlatılan aramada AFAD ekipleri ve dalgıçlar Karabaş'ın cansız bedenine ulaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde saat 18.40 sıralarında Seyitli Mahallesi'nde arkadaşlarıyla serinlemek amacıyla suya giren 17 yaşındaki İbrahim Karabaş, bir süre sonra gözden kayboldu.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
EKİPLER ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI
AFAD ekipleri, 3 kişilik arama kurtarma ekibi ve 5 dalgıçla Karabaş'ı bulmak için çalışma yürüttü.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Arama çalışmaları sonucunda 17 yaşındaki İbrahim Karabaş'ın cansız bedenine saat 21.00 sıralarında ulaşıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.