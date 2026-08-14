Manisa'da acı olay! Serinlemek için denize giren genç boğuldu

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde arkadaşlarıyla serinlemek amacıyla suya giren 17 yaşındaki İbrahim Karabaş bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine başlatılan aramada AFAD ekipleri ve dalgıçlar Karabaş'ın cansız bedenine ulaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.