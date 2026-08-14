Bodrum'da arama kurtarma çalışması! Kayıp 5 genç bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesine tatil için ilçeye gelen 21 ile 24 yaşlarındaki 5 arkadaş, akşam saatlerinde denize girmek ve bölgede gezmek amacıyla Bitez Mahallesi'ndeki Akvaryum Koyu'nun bulunduğu ormanlık alana yürüdü.

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5 GENÇ BİTEZ LİMANI'NA GETİRİLDİ

Gece boyunca sürdürülen çalışma sonuç verdi. Ekiplerin ulaştığı 5 arkadaş, Bitez Limanı'na getirildi. Burada ekipler tarafından kontrolden geçirilen gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

"GERİ DÖNÜŞÜMÜZÜ BULAMADIK"

Çalışmaya katılan ekiplere teşekkür eden Kutay Tacal, Akvaryum Koyu'na yüzmek için gittiklerini ve daha sonra farklı bir yol kullanmaya karar verdiklerini anlattı.

Tacal, "Akvaryum Koyu'na yüzmeye gittik. Sonrasında farklı bir yoldan gitme kararı aldık bu yanlış oldu. Şarjlarımız çok azdı fenerimiz de olmadığı için hava kararınca geri dönüşümüzü bulamadık, kaybolduk. Ekipler çok yardımcı oldu bizi çok iyi şekilde yönettiler." diye konuştu.