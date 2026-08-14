Meteoroloji Genel Müdürlüğüne göre 14 Ağustos Cuma günü Rize, Artvin, Kars, Ardahan, Erzurum'un kuzeydoğusu ve Doğu Akdeniz Toroslar'da öğleden sonra yerel kuvvetli yağış bekleniyor. A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, ülke genelinde beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Doğu Karadeniz'de yağışların gün içinde devam edeceğini belirten Tek, bölgede sel ve su baskını riskine karşı uyardı.

A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, Türkiye genelinde yağış, kuvvetli rüzgâr ve sıcaklık değişimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. (Görseller: A Haber)

DOĞU KARADENİZ'DE YAĞIŞLAR ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, A Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmede yağışların özellikle Doğu Karadeniz'de yoğunlaştığını belirtti. Önceki günlerde bölgede yüksek miktarda yağış kaydedildiğini hatırlatan Tek, yağışlı havanın 14 Ağustos Cuma günü de devam ettiğini söyledi.

Bölgede mevcut durumu değerlendiren Tek, "Şu saatler itibariyle Doğu Karadeniz'de yine yağışlar devam ediyor. Özellikle Rize'de şu anda biraz daha yoğunlaşmış vaziyette. Gün içerisinde Karadeniz'deki yağışlar devam edecek yine." sözleriyle yağışların gün içindeki seyrini anlattı.

Karadeniz'deki yağışların kuvvetlenmesinde deniz suyu sıcaklığı, kuzeyden gelen daha serin hava ve bölgenin dağlık yapısının etkili olduğunu belirten Tek, sel ve su baskını riskinin sürdüğüne dikkat çekti.