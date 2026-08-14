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Meteoroloji 6 il için sarı kod verdi: Kuvvetli yağış, 80 km hıza çıkan rüzgar ve hafta sonu geniş alanda sağanak bekleniyor

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Meteoroloji 6 il için sarı kod verdi: Kuvvetli yağış, 80 km hıza çıkan rüzgar ve hafta sonu geniş alanda sağanak bekleniyor

MGM, kuzey, iç ve batı kesimlerde sıcaklıkların 2 ila 5 derece azalacağını, bazı bölgelerde kuvvetli yağış ve kısa süreli fırtına görüleceğini bildirdi. A Haber canlı yayınında hava durumunu değerlendiren Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, Karadeniz'de sel riskinin sürdüğünü, Marmara'da rüzgarın deniz üzerinde 70-80 km/saate çıkabileceğini söyledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğüne göre 14 Ağustos Cuma günü Rize, Artvin, Kars, Ardahan, Erzurum'un kuzeydoğusu ve Doğu Akdeniz Toroslar'da öğleden sonra yerel kuvvetli yağış bekleniyor. A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, ülke genelinde beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Doğu Karadeniz'de yağışların gün içinde devam edeceğini belirten Tek, bölgede sel ve su baskını riskine karşı uyardı.

A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, Türkiye genelinde yağış, kuvvetli rüzgâr ve sıcaklık değişimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. (Görseller: A Haber)A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, Türkiye genelinde yağış, kuvvetli rüzgâr ve sıcaklık değişimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. (Görseller: A Haber)

DOĞU KARADENİZ'DE YAĞIŞLAR ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, A Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmede yağışların özellikle Doğu Karadeniz'de yoğunlaştığını belirtti. Önceki günlerde bölgede yüksek miktarda yağış kaydedildiğini hatırlatan Tek, yağışlı havanın 14 Ağustos Cuma günü de devam ettiğini söyledi.

KARADENİZ'DE SEL RİSKİ, İSTANBUL'DA YAĞIŞ

Bölgede mevcut durumu değerlendiren Tek, "Şu saatler itibariyle Doğu Karadeniz'de yine yağışlar devam ediyor. Özellikle Rize'de şu anda biraz daha yoğunlaşmış vaziyette. Gün içerisinde Karadeniz'deki yağışlar devam edecek yine." sözleriyle yağışların gün içindeki seyrini anlattı.

Karadeniz'deki yağışların kuvvetlenmesinde deniz suyu sıcaklığı, kuzeyden gelen daha serin hava ve bölgenin dağlık yapısının etkili olduğunu belirten Tek, sel ve su baskını riskinin sürdüğüne dikkat çekti.

Marmara’da etkili olan kuvvetli rüzgarın İstanbul’da öğleden sonra hızını artırarak deniz üzerinde saatte 70-80 kilometreye ulaşabileceği öngörülüyor.Marmara’da etkili olan kuvvetli rüzgarın İstanbul’da öğleden sonra hızını artırarak deniz üzerinde saatte 70-80 kilometreye ulaşabileceği öngörülüyor.

MARMARA'DA RÜZGARIN HIZI 70-80 KM'YE ÇIKABİLİR

Yağışların yanı sıra kuvvetli rüzgarın da etkili olduğunu belirten Adil Tek, Marmara Bölgesi için özellikle günün ilerleyen saatlerine işaret etti.

Tek, "Yine İstanbul'da bugün, yani Marmara genelinde, rüzgarın şiddeti zaman zaman -özellikle deniz üzerinde- saatte 70-80 kilometreye kadar çıkacak gözüküyor." sözleriyle rüzgarın ulaşabileceği seviyeyi açıkladı.

İstanbul'da rüzgarın öğle saatlerinden sonra daha da kuvvetlenmesini beklediğini söyleyen Tek, kuvvetli rüzgarın yalnızca kentle sınırlı kalmayacağını belirtti. Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege'nin de bu sistemden etkileneceğini kaydeden uzman, rüzgarlı alanın Aydın'a kadar uzanabileceğini söyledi.

İstanbul’un kuzey kıyılarından Düzce ve Zonguldak’a uzanan Karadeniz sahillerinde kuvvetli rüzgar nedeniyle yüksek dalga ve rip akıntısı riski bulunuyor.İstanbul’un kuzey kıyılarından Düzce ve Zonguldak’a uzanan Karadeniz sahillerinde kuvvetli rüzgar nedeniyle yüksek dalga ve rip akıntısı riski bulunuyor.

KARADENİZ KIYILARINDA DALGA VE RIP AKINTISI RİSKİ

Kuvvetli kuzeyli rüzgarların deniz koşullarına etkisine de değinen Adil Tek, özellikle İstanbul'un Karadeniz'e bakan kıyılarında dalga yüksekliğinin arttığını vurguladı.

Tek, "İstanbul'un özellikle kuzey kıyıları bu kuvvetli rüzgarı çok alıyor ve dalga yüksekliği çok artıyor. Bu yüzden de, İstanbul'un Karadeniz kıyılarında hatta Düzce'ye kadar, Zonguldak'a kadar olan bölümde yüksek dalgalar var. Çeken akıntı ve rip riski oluşturuyor." değerlendirmesini paylaştı.

Denize girişe yönelik kısıtlamaların can güvenliği açısından doğal olduğunu belirten Tek, rüzgarın cumartesi günü de etkili olacağını, pazar günü ise kısmen zayıflamasını beklediğini söyledi. Ayrıca Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri ve Aksaray çevrelerinde de kuzeyli ve poyraz yönlü kuvvetli rüzgarların görüleceğini belirtti.

YAĞIŞ DOĞU ANADOLU VE AKDENİZ'E UZANIYOR Yağışlı sistem Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Doğu Akdeniz’de etkisini gösterirken Erzurum, Ağrı, Hatay, Adana, Kahramanmaraş ve Osmaniye yağış beklenen iller arasında yer alıyor.YAĞIŞ DOĞU ANADOLU VE AKDENİZ'E UZANIYOR Yağışlı sistem Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Doğu Akdeniz’de etkisini gösterirken Erzurum, Ağrı, Hatay, Adana, Kahramanmaraş ve Osmaniye yağış beklenen iller arasında yer alıyor.

YAĞIŞ DOĞU ANADOLU VE AKDENİZ'E UZANIYOR

Türkiye genelindeki yağış dağılımını değerlendiren Adil Tek, Doğu Karadeniz'deki kuvvetli yağışların yanı sıra Doğu Anadolu'nun kuzeyinde de yağış görüleceğini ifade etti.

Erzincan, Erzurum ve Ağrı çevrelerini yağışlı bölgeler arasında sıralayan Tek, İstanbul'da ise hafif ve yerel yağış geçişleri görülebileceğini belirtti. Marmara'nın doğusundaki Düzce ve Bolu ile Balıkesir çevresinde de yağış ihtimali bulunduğunu bildirdi.

Yağışlı sistemin Akdeniz'deki etkisine ilişkin Tek, "Özellikle Toroslar civarı ve bu sefer Akdeniz'in doğusu, yani Hatay, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye yağış alacak yerler arasında gözüküyor." değerlendirmesinde bulundu.

Marmara’da gerilemeye başlayan hava sıcaklıklarının pazartesi gününden itibaren biraz daha düşerek mevsim normallerine yaklaşması bekleniyor.Marmara’da gerilemeye başlayan hava sıcaklıklarının pazartesi gününden itibaren biraz daha düşerek mevsim normallerine yaklaşması bekleniyor.

SICAKLIKLAR PAZARTESİDEN İTİBAREN BİRAZ DAHA DÜŞECEK

Marmara Bölgesi'nde son dönemde görülen yüksek sıcaklıkların gerilemeye başladığını belirten Tek, Edirne'de daha önce 37-38 dereceye çıkan değerlerin artık etkisini kaybettiğini bildirdi.

Sıcaklıklardaki düşüşün yeni haftada devam edeceğini kaydeden Adil Tek, "Önümüzdeki pazartesiden itibaren sıcaklıklar biraz daha düşecek. Avrupa tekrar ısınıyor. Avrupa'nın ısınması bizim serinlememiz manasına geliyor." sözleriyle hava sıcaklıklarının yönüne ilişkin değerlendirmesini paylaştı.

İSTANBUL'DA YAĞIŞ İLÇEDEN İLÇEYE DEĞİŞEBİLİR İstanbul’da beklenen yağışların yerel karakter taşıması nedeniyle bazı ilçelerde sağanak görülürken kentin farklı noktalarında yağış oluşmayabileceği belirtiliyor.İSTANBUL'DA YAĞIŞ İLÇEDEN İLÇEYE DEĞİŞEBİLİR İstanbul’da beklenen yağışların yerel karakter taşıması nedeniyle bazı ilçelerde sağanak görülürken kentin farklı noktalarında yağış oluşmayabileceği belirtiliyor.

İSTANBUL'DA YAĞIŞ İLÇEDEN İLÇEYE DEĞİŞEBİLİR

İstanbul için gün içinde yağış beklendiğini ancak yağışın kuvvetli görünmediğini belirten Tek, kentte sağanakların yerel karakter taşıyabileceğini vurguladı.

İstanbul'un bir bölümünde yağış görülürken başka bir noktada havanın kuru kalabileceğini anlatan Tek, tahmin modellerinin belirli alanlar üzerinden hesaplama yaptığını belirtti.

Uzman, "Yaklaşık 15-20 kilometrelik, 30 kilometrelik gridler, alanlar oluşuyor. O alanlardaki yağışı veriyoruz ama o alanın bir tarafında yağış oluyor, bir tarafında yağış olmayabiliyor. Bunları bazen mahallede bile görürsünüz. 100 metre ileride yağış düşüyordur, yanınızda yağış düşmüyordur." sözleriyle yerel yağışların neden farklılık gösterebildiğini açıkladı. Tek, İstanbul'da sıcaklıkların 29 derece civarında seyredeceğini bildirdi.

Ege’nin kuzeyinde kuvvetli rüzgar etkisini sürdürürken İzmir’de son günlerde 39-40 dereceye ulaşan sıcaklıkların kademeli olarak düşmesi bekleniyor.Ege’nin kuzeyinde kuvvetli rüzgar etkisini sürdürürken İzmir’de son günlerde 39-40 dereceye ulaşan sıcaklıkların kademeli olarak düşmesi bekleniyor.

EGE'DE RÜZGAR KUVVETLİ, SICAKLIKLAR GERİLİYOR

Ege Bölgesi'nde özellikle kuzey kesimlerde kuvvetli rüzgarın devam ettiğini belirten Adil Tek, İzmir'de sıcaklığın 36, Aydın'da ise 40 derece civarında olduğunu söyledi.

Bölgenin iç kesimlerinde öğleden sonra yağış görülebileceğini kaydeden Tek, İzmir'de son dönemde 39-40 dereceye kadar çıkan sıcaklıkların düşüşe geçtiğini belirtti. Uzman, önümüzdeki hafta sıcaklıkların daha da gerilemesini beklediğini, İzmir için yakın vadede yağış görünmediğini söyledi.

Adil Tek’in tahminine göre bu hafta hissedilen serinlemenin ardından ağustosun son bölümünde sıcak hava yeniden etkisini artırabilir, eylül ayında ise sıcaklıklar ortalamaların üzerine çıkabilir.Adil Tek’in tahminine göre bu hafta hissedilen serinlemenin ardından ağustosun son bölümünde sıcak hava yeniden etkisini artırabilir, eylül ayında ise sıcaklıklar ortalamaların üzerine çıkabilir.

AĞUSTOS SONUNDA SICAK HAVA GERİ DÖNEBİLİR

Yaz sıcaklıklarının tamamen sona ermediğini vurgulayan Adil Tek, ağustos ayının ikinci yarısına ilişkin dikkat çeken bir tahminde bulundu.

Tek, "Bu hafta biraz daha serin ama ağustosun son periyodu biraz daha sıcak havalar kendini gösterecek ama eylül sıcak geçecek gözüküyor. Eylülün tabii kendi değerleriyle kıyaslıyoruz, ortalamaların üzerine çıkacak gözüküyor." sözleriyle önümüzdeki döneme ilişkin beklentisini açıkladı.

Akdeniz'de Antalya'nın 39 derece civarında olduğunu belirten Tek, karadan esen rüzgârın sıcaklığı artırdığını söyledi. Antalya'da yağış beklenmediğini, buna karşılık Adana, Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye çevrelerinin yağış alabileceğini kaydetti.

Hatay’da sıcak Akdeniz’in artırdığı buharlaşmanın yağışları beslemesi nedeniyle sağanak miktarının yükselme ihtimali bulunuyor.Hatay’da sıcak Akdeniz’in artırdığı buharlaşmanın yağışları beslemesi nedeniyle sağanak miktarının yükselme ihtimali bulunuyor.

HATAY'DA YAĞIŞ MİKTARI ARTABİLİR

Hatay'daki hava koşullarını ayrıca değerlendiren Adil Tek, sıcak Akdeniz'in sağladığı nemin yağış miktarı üzerinde etkili olabileceğini belirtti.

Tek, "Hatay'da bugün yağışlar açısından riskler var. Yüksek Akdeniz'in yüksek deniz suyu sıcaklığı buharlaşmayı arttırıyor ve yağışın miktarını yükseltme olasılığı bulunuyor. Bugün Hatay'a, hafta sonu itibariyle de bu bölgelere çok dikkat etmemizde fayda var." sözleriyle bölge için beklentisini dile getirdi.

Ankara’da sıcaklığın 30 derece civarında seyretmesi beklenirken kentin doğusunda hafif yağış, pazartesi günü ise kısa süreli bir yağış geçişi öngörülüyor.Ankara’da sıcaklığın 30 derece civarında seyretmesi beklenirken kentin doğusunda hafif yağış, pazartesi günü ise kısa süreli bir yağış geçişi öngörülüyor.

ANKARA'DA SICAKLIK 30 DERECE CİVARINDA

İç Anadolu'daki görünümü değerlendiren Tek, Ankara'da sıcaklığın 30 derece civarında olacağını, başkentin doğusunda ise zaman zaman hafif yağış görülebileceğini söyledi.

Yakın vadeli tahmine ilişkin pazartesi günü Ankara'da bir yağış geçişi beklediğini belirten uzman, son dönemde görülen 32-33 derecelik sıcaklıkların bu hafta itibarıyla azalmaya başladığını kaydetti. Tek, yüksek sıcaklıkların ağırlıklı olarak Ege'nin güneyi ve Güneydoğu Anadolu'da devam ettiğini belirtti.

Doğu Karadeniz’de sıcak deniz suyu ve kuzeyden gelen serin havanın etkisiyle özellikle Trabzon çevresinde kuvvetli yağış ihtimali devam ediyor.Doğu Karadeniz’de sıcak deniz suyu ve kuzeyden gelen serin havanın etkisiyle özellikle Trabzon çevresinde kuvvetli yağış ihtimali devam ediyor.

DOĞU KARADENİZ'DE KUVVETLİ YAĞIŞ OLASILIĞI SÜRÜYOR

Karadeniz'de yağışların özellikle doğu kesimlerde yoğunlaşacağını belirten Adil Tek, Trabzon çevresinde de kuvvetli yağış olasılığı bulunduğunu söyledi.

Deniz suyu sıcaklığının bu mevsimde yağışları beslediğine işaret eden Tek, "Özellikle doğusu, yani batısında yağış yok ama doğusundaki yağışlar daha çok etkili olacak. Trabzon'a da baktığımızda riskler ve kuvvetli yağış olma olasılığı var, çünkü yüksek deniz suyu sıcaklığı bu mevsimde Karadeniz'i çok etkiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa üzerindeki yüksek basınç ile Basra alçak basıncı arasından kuzeyden sarkan serin havanın Karadeniz'i etkilediğini belirten Tek, aynı sistemin Doğu Anadolu'nun kuzeyinde de etkili olacağını söyledi.

Gaziantep, Adıyaman ve Kilis çevrelerinde yağış beklenirken Güneydoğu Anadolu’da Suriye ve Irak üzerinden gelen hafif toz taşınımı da etkili oluyor.Gaziantep, Adıyaman ve Kilis çevrelerinde yağış beklenirken Güneydoğu Anadolu’da Suriye ve Irak üzerinden gelen hafif toz taşınımı da etkili oluyor.

GÜNEYDOĞU'DA YAĞIŞ VE HAFİF TOZ TAŞINIMI

Güneydoğu Anadolu'da Gaziantep, Adıyaman ve Kilis çevrelerinin Doğu Akdeniz üzerinden gelen sistemden yağış alacağını belirten Tek, diğer illerde sıcaklıkların yüksek seyretmeye devam ettiğini söyledi.

Bölgede Suriye ve Irak üzerinden hafif toz taşınımı bulunduğunu da kaydeden Tek, konsantrasyonun yüksek olmadığını ve sağlık açısından rahatsızlık oluşturacak seviyede görünmediğini belirtti.

Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısında yağışlı hava sürerken Erzurum’da sağanakların salı gününe kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısında yağışlı hava sürerken Erzurum’da sağanakların salı gününe kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

DOĞU ANADOLU'NUN KUZEY VE BATISI YAĞIŞLI

Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yağışların görüleceğini belirten Adil Tek, sistemin Akdeniz'den kuzeydoğuya doğru ilerlediğini söyledi.

Erzurum'da yağışların birkaç gün daha görülebileceğini ifade eden Tek, salı günü havanın açmaya başlamasını beklediğini belirtti. Gece sıcaklıklarının 11 dereceye kadar gerilediğini hatırlatan uzman, ağustosun ikinci yarısıyla birlikte gece saatlerinde serinliğin daha fazla hissedilmeye başladığını söyledi.

Tek, yaz sıcaklıklarının bir anda sona ermeyeceğinin de altını çizerek Avrupa'da yüksek sıcaklıkların yeniden etkili olmasını beklediğini kaydetti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle Artvin, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Manisa ve Rize için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. (Görsel: MGM)Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle Artvin, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Manisa ve Rize için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. (Görsel: MGM)

6 İLDE SARI KODLU METEOROLOJİK UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Artvin, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Manisa ve Rize için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı.

Kuvvetli yağış beklenen bölgelerde sel, su baskını ve heyelan; kuvvetli rüzgarın görüleceği bölgelerde ise ağaç devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar oluşabileceği için tedbirli olunması gerekiyor.

MGM tahminlerine göre cumartesi günü iç ve doğu kesimlerde etkili olacak gök gürültülü sağanakların pazar günü İç Ege’den Akdeniz ve Doğu Anadolu’ya uzanan daha geniş bir alana yayılması bekleniyor.MGM tahminlerine göre cumartesi günü iç ve doğu kesimlerde etkili olacak gök gürültülü sağanakların pazar günü İç Ege’den Akdeniz ve Doğu Anadolu’ya uzanan daha geniş bir alana yayılması bekleniyor.

HAFTA SONU YAĞIŞLI ALAN GENİŞLİYOR

MGM'nin 5 günlük hava tahmin haritasına göre, 15 Ağustos Cumartesi günü gök gürültülü sağanakların özellikle İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde etkili olması bekleniyor. Marmara, İç Anadolu'nun büyük bölümü ve Batı Karadeniz'de parçalı bulutlu hava öne çıkarken Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar yüksek seyredecek.

16 Ağustos Pazar günü ise yağışlı alanın genişlemesi bekleniyor. İç Ege'den Batı ve Orta Akdeniz'e, İç Anadolu'nun bazı kesimlerinden Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'ya uzanan geniş bir bölgede gök gürültülü sağanak görülecek. Marmara ve Batı Karadeniz'de parçalı bulutlu hava ağırlığını korurken Güneydoğu Anadolu'da sıcak hava etkisini sürdürecek.

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