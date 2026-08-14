Meteoroloji 6 il için sarı kod verdi: Kuvvetli yağış, 80 km hıza çıkan rüzgar ve hafta sonu geniş alanda sağanak bekleniyor
MGM, kuzey, iç ve batı kesimlerde sıcaklıkların 2 ila 5 derece azalacağını, bazı bölgelerde kuvvetli yağış ve kısa süreli fırtına görüleceğini bildirdi. A Haber canlı yayınında hava durumunu değerlendiren Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, Karadeniz'de sel riskinin sürdüğünü, Marmara'da rüzgarın deniz üzerinde 70-80 km/saate çıkabileceğini söyledi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğüne göre 14 Ağustos Cuma günü Rize, Artvin, Kars, Ardahan, Erzurum'un kuzeydoğusu ve Doğu Akdeniz Toroslar'da öğleden sonra yerel kuvvetli yağış bekleniyor. A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, ülke genelinde beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Doğu Karadeniz'de yağışların gün içinde devam edeceğini belirten Tek, bölgede sel ve su baskını riskine karşı uyardı.
DOĞU KARADENİZ'DE YAĞIŞLAR ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR
Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, A Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmede yağışların özellikle Doğu Karadeniz'de yoğunlaştığını belirtti. Önceki günlerde bölgede yüksek miktarda yağış kaydedildiğini hatırlatan Tek, yağışlı havanın 14 Ağustos Cuma günü de devam ettiğini söyledi.
Bölgede mevcut durumu değerlendiren Tek, "Şu saatler itibariyle Doğu Karadeniz'de yine yağışlar devam ediyor. Özellikle Rize'de şu anda biraz daha yoğunlaşmış vaziyette. Gün içerisinde Karadeniz'deki yağışlar devam edecek yine." sözleriyle yağışların gün içindeki seyrini anlattı.
Karadeniz'deki yağışların kuvvetlenmesinde deniz suyu sıcaklığı, kuzeyden gelen daha serin hava ve bölgenin dağlık yapısının etkili olduğunu belirten Tek, sel ve su baskını riskinin sürdüğüne dikkat çekti.
MARMARA'DA RÜZGARIN HIZI 70-80 KM'YE ÇIKABİLİR
Yağışların yanı sıra kuvvetli rüzgarın da etkili olduğunu belirten Adil Tek, Marmara Bölgesi için özellikle günün ilerleyen saatlerine işaret etti.
Tek, "Yine İstanbul'da bugün, yani Marmara genelinde, rüzgarın şiddeti zaman zaman -özellikle deniz üzerinde- saatte 70-80 kilometreye kadar çıkacak gözüküyor." sözleriyle rüzgarın ulaşabileceği seviyeyi açıkladı.
İstanbul'da rüzgarın öğle saatlerinden sonra daha da kuvvetlenmesini beklediğini söyleyen Tek, kuvvetli rüzgarın yalnızca kentle sınırlı kalmayacağını belirtti. Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege'nin de bu sistemden etkileneceğini kaydeden uzman, rüzgarlı alanın Aydın'a kadar uzanabileceğini söyledi.