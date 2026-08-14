Manisa’da dere dehşeti! 16 yaşındaki İbrahim’in acı sonu

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde serinlemek için girilen dere, 16 yaşındaki İbrahim Karabaş için ölüm tuzağına dönüştü. İzmir'de bir inşaatın elektrik işlerini tamamlayan Karabaş, ustası ve arkadaşıyla dönüş yolunda kırsal Dağyenice Mahallesi'nde mola verdi. Grup, serinlemek amacıyla Kocadere'ye girdi.

BİR ANDA ÇIRPINMAYA BAŞLADI

Suda bir süre vakit geçiren İbrahim Karabaş, kısa süre sonra çırpınmaya başladı. Durumu fark eden ustası ve arkadaşı, genç çocuğu kurtarmak için hemen harekete geçti. Ancak kendi imkanlarıyla Karabaş'ı sudan çıkaramayacaklarını anlayan iki kişi, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD, itfaiye ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.