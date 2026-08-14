Manisa’da dere dehşeti! 16 yaşındaki İbrahim’in acı sonu
Manisa’nın Yunusemre ilçesinde serinlemek için Kocadere’ye giren 16 yaşındaki İbrahim Karabaş, akıntıya kapılarak boğuldu; yaklaşık 2 saat süren su altı arama-kurtarma çalışmasının ardından cansız bedenine ulaşıldı. İzmir’deki işini tamamladıktan sonra ustası ve arkadaşıyla dönüş yolunda mola veren genç, bir anda suda çırpınmaya başladı; kurtarma çabaları sonuçsuz kalırken acı haber ailesini yıktı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde serinlemek için girilen dere, 16 yaşındaki İbrahim Karabaş için ölüm tuzağına dönüştü. İzmir'de bir inşaatın elektrik işlerini tamamlayan Karabaş, ustası ve arkadaşıyla dönüş yolunda kırsal Dağyenice Mahallesi'nde mola verdi. Grup, serinlemek amacıyla Kocadere'ye girdi.
BİR ANDA ÇIRPINMAYA BAŞLADI
Suda bir süre vakit geçiren İbrahim Karabaş, kısa süre sonra çırpınmaya başladı. Durumu fark eden ustası ve arkadaşı, genç çocuğu kurtarmak için hemen harekete geçti. Ancak kendi imkanlarıyla Karabaş'ı sudan çıkaramayacaklarını anlayan iki kişi, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD, itfaiye ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.
2 SAAT SÜREN ARAMA, ACI SONLA BİTTİ
Su altı arama-kurtarma ekipleri, Kocadere'de yaklaşık 2 saat boyunca çalışma yürüttü. Ekiplerin yoğun çabasının ardından İbrahim Karabaş'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Karabaş'ın dereden çıkarılan cenazesi, nöbetçi savcı ve ekiplerin incelemesinin ardından Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
AİLESİ OLAY YERİNDE YIKILDI
Acı haberi alarak olay yerine gelen Karabaş'ın ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Bazı yakınlarının sinir krizi geçirdiği öğrenildi.
Olayın ardından Karabaş'ın yanında bulunan 2 kişi, ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.