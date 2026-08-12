Yaşları küçük, hedefleri büyük: Gençler diplomasiye yön verdi

(Foto: Ahaber.com.tr)

"ÜLKEMİZİN SERGİLEDİĞİ ONURLU DURUŞU DÜNYAYA AKTARMAYI HEDEFLİYORUZ"

Bosphorus Diplomasi Forumu'nu diplomasiye ilgi duyan gençlerin en iyi şekilde faydalanacağı şekilde hazırladıklarını dile getiren Genç Diplomasi Derneği Başkanı 19 yaşındaki Selman Bilir, "Genç Diplomasi Derneği olarak bu yıl ikincisini düzenlediğimiz Bosphorus Diplomasi Forumumuzu "Krizler Çağında İnsani Diplomasi" temasıyla hayata geçiriyoruz. Genç Diplomasi Derneği olarak bu temayı belirlememizin temel nedeni, ülkemizin son yıllarda hem sahada hem masada hayata geçirdiği, insanı merkeze alan onurlu insani diplomasi anlayışını başta ülkemiz gençleri olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki gençlere aktarmaktır. Bu yıl forumumuzda toplamda 30 farklı milletten, Türkiye genelinde ise 33 farklı şehirden, toplamda 107 farklı okuldan öğrenciyi ağırlıyoruz. "Krizler Çağında İnsani Diplomasi" temasını belirlememizin temel nedeni, Türkiye'nin özellikle son yıllarda sahada birçok insani yardım, kalkınma yardımı ve eğitim yardımıyla insani diplomasi kavramını hayata geçirmesidir. Bunun yanı sıra Türkiye; masada, birçok uluslararası krizde ve meselede arabuluculuk faaliyetleri ve arabuluculuk rolüyle yine insani diplomasi, yani insan yaşamını ve insan hayatını merkeze alan bir anlayış ortaya koyuyor. Bugün bunun örneklerini Türkiye'nin Tahıl Koridoru'ndaki rolünde, Gazze Anlaşması'nda garantör ülke olmasında ve yine son günlerde hayata geçirilen Mekke İttifakı gibi örneklerde yakından görebiliyoruz. Bizler de gençler olarak, bu vatanın evlatları olarak ülkemizin hayata geçirdiği bu onurlu duruşu başta ülkemizin gençleri olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki gençlere bu forum vesilesiyle aktarmayı hedefliyoruz. Bu yıl forumumuza hem lise hem de üniversite öğrencileri katılabiliyor. Bu yıl, birbirinden değerli onur konuklarımızın teşrifleriyle 7 farklı panel ve 6 farklı özel oturum gerçekleştireceğiz; 6 gün boyunca da 6 farklı simülasyon komitemizde 6 güncel konuyu ele alacağız. Bu yıl bakanlık temelli bir yapıya sahip olacak simülasyon komitelerimizde, her komitede bir ülkenin farklı bir düzeyde temsil edilmesi sağlanacak. Bunun yanı sıra simülasyon komitelerimiz İngilizce, Arapça, Fransızca ve Türkçe dillerinde hayata geçirilecek. Genç Diplomasi Derneği olarak forumumuzu, diplomasiye ilgi duyan gençlerin en iyi şekilde verim alabilecekleri biçimde hazırlamaya çalıştık. Umarız forumumuz hedefine vasıl olur, umarız hayırlara vesile olur, diyorum." diye konuştu.

"BAŞKANLAR ZİRVESİ'NDE 'KRİZLER ÇAĞINDA İNSANİ DİPLOMASİ' KONUŞULACAK"

Bu yıl forumda Delegasyon Olağanüstü Oturumu ve Büyük Olağanüstü Oturumu adıyla yeni iki oturumun gerçekleşeceğini belirten Bosphorus Diplomasi Forumu Akademi Başkanı 19 yaşındaki Shamam Musa, "Bosphorus Diplomasi Forumu olarak daha önce gerçekleştirilmemiş bir diplomasi forumu formatıyla gelmiş bulunuyoruz. Bosphorus Diplomasi Forumu'nda yeni bir format, yeni bir konferans türü ve bu konferans türünü diğerlerinden daha farklı, daha özel kılan bazı prosedürlerimiz var. Bu prosedürlerimizin en önemlileri veya en öne çıkanları, olağanüstü oturumlarımızdır. Bu sene Delegasyon Olağanüstü Oturumumuz ve Büyük Olağanüstü Oturumumuz, yani Başkanlar Zirvesi, gerçekleşecek. Delegasyon Olağanüstü Oturumumuzda farklı komitelerde aynı ülkeyi temsil eden delegeler bir araya gelecek ve daha önce simülasyon sırasında kendi ülkelerini kendi komitelerinde nasıl temsil ettiklerini, Bosphorus Diplomasi Forumu'nda o komiteye nasıl katkı sağladıklarını beraber tartışacaklar. Ardından Büyük Olağanüstü Oturumumuzu gerçekleştireceğiz. Büyük Olağanüstü Oturumumuzun bir diğer adı Başkanlar Zirvesi'dir. Başkanlar Zirvesi olarak adlandırılmasının sebeplerinden biri, gerçek hayattaki başkanlar zirvelerinden ilham alınarak gerçekleştirilmiş olmasıdır. Delegelerimiz bu oturumda, temamız olan 'Krizler Çağında İnsani Diplomasi' kapsamında komitelerinde tartışmış oldukları konuları dile getirecekler. Bu konular hakkında dile getirmiş oldukları çözümleri bizlere sunacaklar ve bunlara ilişkin basın açıklamaları yazacağız. Basın açıklamalarını da kamuoyuna duyuracağımız şekilde kayıt altına alacağız." ifadelerini kullandı.

(Foto: Ahaber.com.tr)

"KATILIMCILARIMIZIN VE DELEGELERİMİZİN TÜM SÜREÇLERİNİ BİZZAT TİTİZLİKLE YÜRÜTÜYORUZ"

Operasyon ekibi olarak hazırlıklara bir yıl önceden başladıklarını söyleyen Bosphorus Diplomasi Forumu Operasyon Başkanı 18 yaşındaki Yiğit Emir Cantemür, "Bosphorus Diplomasi Forumu, bilinen birçok organizasyonla kesinlikle aynı nitelikte değil. Bosphorus Diplomasi Forumu, dünyanın tekelleşmiş diplomasi anlayışı yerine ülkemizin güttüğü insani diplomasi anlayışını, insanı merkeze alan diplomasi anlayışını merkeze koyan ve insanların bu yönde bilinçlenmesini hedefleyen bir forum. Bosphorus Diplomasi Forumu, belki de birçok insanın zannettiğinin aksine, tamamıyla gençler tarafından yönetilmektedir. Bu gençler yalnızca bir kesimden değil; ülkemizin birçok farklı şehrinden, birçok farklı okulundan gelen ve birbirinden farklı düşüncelere sahip olan gençlerden oluşuyor. Bosphorus Diplomasi Forumu iki ana kol üzerinden yürütülmektedir. Bunlardan biri akademi, diğeri ise operasyonel süreçlerdir. Bu iki koldaki hazırlık süreci de forumdan neredeyse bir yıl önce başlayarak yoğun bir mesaiyle devam etmektedir. Buradaki halkla ilişkiler, kurumsal iletişim ve medya gibi birçok alanda görev yapan tüm ekip arkadaşlarımız, kendi alanlarında en iyi işi yapmak için uğraşmaktadırlar. Forumumuz esnasında şu an dünyanın dört bir yanından; örneğin Japonya'dan, Amerika'dan ve Katar'dan birçok öğrenci aramızda bulunmaktadır. Çünkü biz, ülkemizin insani diplomasi anlayışını tüm dünyaya yaymak istiyoruz. Katılımcılarımızın ve delegelerimizin adaya gelişlerinden konforlarının sağlanmasına kadar bütün süreçleri bizzat titizlikle yürütüyoruz. Forumumuz süresince 7 gün boyunca birçok konuğu burada ağırlayacağız. Delegelerimiz, burada masada tartışılan konuların sahada nasıl karşılık bulduğunu bizzat onlardan öğrenecekler. Biz de operasyon ekibi olarak bu süreçlerin bizzat içerisinde bulunacağız ve herkesin mümkün olan en yüksek verimi alması için elimizden geleni yapacağız." dedi.

"ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN HEM KÜLTÜRÜMÜZÜ TANIMALARI HEM DE DİPLOMASİ ORTAMINI SOLUMALARI BİZLER İÇİN OLDUKÇA ÖNEMLİ"

"Herkes için diplomasi, birkaçı için değil" mottosuyla 30 farklı milletten 70 uluslararası öğrenciyi forumda ağırladıklarını vurgulayan Bosphorus Diplomasi Forumu Uluslararası Öğrenci Koordinatörü 17 yaşındaki Selim Yılmaz, "Bu yıl Bosphorus Diplomasi Forumu kapsamında 30 farklı milletten 70 öğrenci İstanbul'a geldi. İlk gün, 10 Ağustos'ta İstanbul gezilerini yaptılar. Tarihî Yarımada ve Boğaz turunun ardından Sayın Valimiz Davut Gül'ün katılımıyla düzenlenen gala yemeğine katıldılar. Ertesi gün buraya, Bosphorus Diplomasi Forumu'na geldiler; akademik panellere ve konferanslara katıldılar. Onları ağırlamak bizim için çok zevkliydi. Uluslararası öğrencilerin hem kültürümüzü tanımaları hem diplomasi ortamını solumaları hem de bu atmosfere şahit olmaları bizler için oldukça önemli. Bu sayede kendi kültürlerini de tanıtmış, burada arkadaşlarıyla kaynaşmış oldular. Tabii, forumumuzdaki farklı katılımcı profilleri arasında hem delege hem de katılımcı olarak uluslararası öğrencilerimiz bulunmakta. Delege olan uluslararası öğrencilerimiz, diplomatik simülasyonda ülkeleri temsil ediyorlar, komitelere katılım sağlıyorlar ve diplomatik simülasyonda rol alıyorlar. Katılımcı uluslararası öğrencilerimiz akademik panellere katıldılar, panellerden istifade ettiler ve panelistlerle buluşma fırsatı yakaladılar. Önemli isimlerle, alanında uzman kişilerle tecrübe aktarımından yararlanma fırsatı yakaladılar. Tabii, 30 farklı milletten temsiliyetle "Herkes için diplomasi, birkaçı için değil" mottomuzu hayata geçirmiş olduk. Onlar da umarım bu manalı forumdan memnun olmuşlardır." şeklinde konuştu.