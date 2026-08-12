Nilda Müge Şahin cinayetinde yeni gelişme! Şüpheli mezarlıkta yakalandı

İstanbul Şişli'de 25 yaşındaki Nilda Müge Şahin'in silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin aranan Nazir Ilgın yakalandı. Şahin'in ölümünün ardından kaçan cinayet şüphelisinin, genç kadının toprağa verildiği mezarlıkta gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul'da Nilda Müge Şahin'in öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Olayın ardından aranan Nazir Ilgın yakalanarak gözaltına alındı. Ilgın'ın, Şahin'in toprağa verildiği mezarlıkta yakalandığı öğrenildi.

NİLDA MÜGE ŞAHİN SİLAHLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİ

Olay, 5 Ağustos günü saat 00.45 sıralarında Şişli'nin Gülbahar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Nilda Müge Şahin, akşam saatlerinde arkadaşıyla birlikte Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. İddiaya göre kız kardeşini hastaneye götüren Şahin, dönüşte nöbetçi eczaneden ilaç almak için durdu.

Bu sırada Nazir Ilgın'ın Şahin'in önünü kestiği ve silahla ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtığı belirtildi. Ağır yaralanan 25 yaşındaki Şahin, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

DAHA ÖNCE 14 YIL HAPİS CEZASI ALDIĞI BELİRTİLDİ

Kaynak metinde yer alan bilgilere göre Nazir Ilgın'ın, 2020 yılında eski kız arkadaşını öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle yargılandığı ve 14 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi. Ilgın'ın 5 yıl sonra cezaevinden çıktığı aktarıldı. Şahin'in babasının Beşiktaş'taki kuaföründe çalıştığı, Ilgın'ın da aynı iş yerinde kalfa olduğu ifade edildi.

AİLE UZAKLAŞTIRMA KARARI ALMIŞTI

Kaynakta, Ilgın'ın Nilda Müge Şahin'i taciz ettiği ve bunun üzerine ailenin uzaklaştırma kararı aldığı bilgisi de yer aldı. Olayın ardından kaçan Ilgın'ın aranmasına yönelik çalışmalar sürerken, şüphelinin Şahin'in toprağa verildiği mezarlıkta yakalanması dosyadaki son gelişme oldu.