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Kuzey Marmara Otoyolu'nda keçi kurtarma operasyonu

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA | DHA
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda keçi kurtarma operasyonu

İstanbul Eyüpsultan’da Kuzey Marmara Otoyolu üzerindeki yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki viyadük ayağında mahsur kalan keçi, itfaiye ekiplerinin nefes kesen operasyonuyla kurtarıldı. Halat yardımıyla viyadük ayağına inen ekipler, keçiyi güvenli şekilde yukarı çıkararak sahibine teslim etti.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir viyadükte yaşandı. Keçiyi fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri geldi.

HALATLA VİYADÜK AYAĞINA İNDİLER

Güvenlik tedbirlerini alan itfaiye ekipleri, viyadükten halat yardımıyla köprü ayağına indi. Ekipler mahsur kalan keçiyi iple bağladı. Ardından hayvan güvenli şekilde yukarı çekilerek bulunduğu yerden kurtarıldı.

Mahsur kalan keçi ekiplerin müdahalesiyle sahibine teslim edildi. (Foto: DHA) Mahsur kalan keçi ekiplerin müdahalesiyle sahibine teslim edildi. (Foto: DHA)

KEÇİ SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Kurtarma çalışmasının ardından keçinin sahibine teslim edildiği öğrenildi. Keçinin yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki viyadük ayağına nasıl ulaştığı ise belirlenemedi.

İTFAİYE O ANLARI PAYLAŞTI

İtfaiye, kurtarma çalışmasının görüntülerini sosyal medya hesabından "oraya nasıl indin?" başlığıyla paylaştı. Görüntülerde itfaiye personelinin halatla viyadük ayağına indiği, keçiyi iple bağladığı ve yukarı çekerek kurtardığı anlar yer aldı.

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