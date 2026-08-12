Kötü koku gerçeği ortaya çıkardı! Evde ceset bulundu
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Çorum'da apartmandan yayılan kötü koku üzerine ekipler harekete geçti. Ulukavak Mahallesi'ndeki 7 katlı binanın ikinci katındaki daireye itfaiye merdiveniyle giren ekipler, ev sahibi 52 yaşındaki Efgan Bahri Esgin'i hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri Esgin'in hayatını kaybettiğini belirlerken, cenazesi morga kaldırıldı.
Olay, Çorum'un Ulukavak Mahallesi Tarakçı 1. Sokak'ta meydana geldi. Apartmandan yayılan kötü kokuyu fark eden vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi.
İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, zili çalmalarına rağmen kapının açılmaması üzerine harekete geçti.
PENCEREDEN GİRDİLER, CANSIZ BEDENLE KARŞILAŞTILAR
İtfaiye ekipleri merdiven yardımıyla dairenin penceresinden içeri girdi. Evde yapılan kontrolde 52 yaşındaki Efgan Bahri Esgin hareketsiz halde bulundu.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Esgin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Esgin'in cenazesi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.