Ayva dalı cinayeti! Amcasını tabancayla öldürdü

Samsun'un Tekkeköy ilçesi Yağbasan Mahallesi'nde akıllara durgunluk veren bir cinayet yaşandı. Fransa'dan fındık toplamak için memleketine gelen M.Ç. ile amcası İbrahim Çam arasında, ayva ağacının bir dalının kesilmesi nedeniyle tartışma çıktı.