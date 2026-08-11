Ayva dalı cinayeti! Amcasını tabancayla öldürdü
Samsun’un Tekkeköy ilçesinde Fransa’dan fındık toplamak için gelen 46 yaşındaki M.Ç., ayva ağacının bir dalının kesilmesi nedeniyle tartıştığı 73 yaşındaki amcası İbrahim Çam’ı tabancayla vurarak öldürdü. Kanlı olayın ardından kayıplara karışan şüpheliyi yakalamak için jandarma ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.
Samsun'un Tekkeköy ilçesi Yağbasan Mahallesi'nde akıllara durgunluk veren bir cinayet yaşandı. Fransa'dan fındık toplamak için memleketine gelen M.Ç. ile amcası İbrahim Çam arasında, ayva ağacının bir dalının kesilmesi nedeniyle tartışma çıktı.
AYVA DALI TARTIŞMASI KANLI BİTTİ
İddiaya göre tartışmanın büyümesi üzerine M.Ç., tabancasını çıkararak 73 yaşındaki amcasına ateş etti. Ağır yaralanan İbrahim Çam, özel araçla hastaneye götürülmek istendi ancak yolda hayatını kaybetti.
Çam'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi.
AMCASINI ÖLDÜRDÜ, KAÇTI!
Kanlı saldırının ardından M.Ç. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
Jandarma, amcasını öldürdüğü belirtilen M.Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı.