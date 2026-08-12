Pitbull dehşeti! Kediyi parçalamıştı: Köpeği ağızlıksız gezdiren sahibine 95 bin TL ceza

Adana’da ağızlıksız gezdirilen pitbullun sokak kedisini parçaladığı olayda yeni gelişme yaşandı. Polis, görüntülerden köpeğin sahibi A.T.’yi tespit etti. A.T.’ye 95 bin TL idari para cezası uygulanırken hakkında adli işlem başlatıldı.

Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, sahibinin ağızlıksız şekilde dolaştırdığı pitbull cinsi köpek, yanından geçen kediye saldırmıştı.

KEDİYİ PARÇALAYAN KÖPEĞİN SAHİBİ "NOLUR POLİSİ ARAMAYIN" DEDİ

Köpeğin sahibi kadının müdahalesine rağmen saldırı sürerken, çevredeki vatandaşların yardımıyla köpek sakinleştirilmiş, kedi ise telef olmuştu.

Bu sırada köpeğin sahibi, vatandaşların polisi araması üzerine "Polisi aramayın" diye yalvarmıştı.

Olay anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, polis ekipleri görüntüler üzerinden yaptığı çalışmayla köpeğin sahibinin A.T. olduğunu tespit etti.

95 BİN TL CEZA KESİLDİ

Kimliği belirlenen A.T. hakkında adli işlem başlatılırken, olay nedeniyle 95 bin TL idari para cezası uygulandı. Olayla ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi.