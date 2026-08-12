Giresun'da sağanak sonrası sel felaketi! Anne ve 2 kızı kayboldu: Acı haber geldi
Giresun Görele’de piknik yaptıkları sırada sel sularına kapılarak kaybolan anne ve iki kız kardeşten Burcu Kırca’nın cansız bedenine ulaşıldı. Genç kızın cansız bedenine kaybolduğu noktadan 9 kilometre uzaklıkta ulaşıldı. Anne ve diğer kız kardeşi için arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. A Haber muhabiri Selman Kutlu detayları aktardı.
Giresun'un Görele ilçesinde etkili sağanakla dere taşması sonucu annesi ile birlikte sel sularına kapılarak kaybolan kız kardeşlerden Burcu Kırca'nın (26), kaybolduğu noktadan 9 kilometre uzağında Çavuşlu beldesi mevkisinde cansız bedenine ulaşıldı.
Olayın detaylarını bölgeden aktaran Selman Kutlu "Maalesef sizin de söylediğiniz gibi saat 14.00 civarlarında gerçekleşen olayın ardından bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edilmişti. Çalışmalar sonucunda maalesef anne ve iki kızının sulara kapılmasının ardından Burcu Kırca'nın cansız bedenine yaklaşık 15-20 dakika önce ulaşıldı" ifadelerini kullandı. Kutlu, Burcu Kırca'nın cansız bedeninin sahile yakın bir noktada, Çavuşlu mevkiinde bulunduğunu belirterek bölgedeki fındık hasat döneminde birçok ailenin benzer şekilde bahçelerde olduğunu hatırlattı.
GÜNEŞLİ HAVADA GELEN GİZLİ TEHLİKE
Hava durumundaki aldatıcı sakinliğe dikkat çeken Selman Kutlu "Karadeniz sahil kısmında hiçbir yağmur bulunmuyor. Fındık topladıkları alanda anne ve iki kızı yemek molası verince derenin kenarına oturuyorlar. Sahilde güneşli bir hava varken, tam yemek yedikleri esnada yukarı kesimlerde yağan yağmur bir kütle parçayı koparıp ırmağın taşmasıyla birlikte dereye doğru geliyor. Maalesef anne ve iki kızı sulara kapılıp gözden kayboluyorlar" sözleriyle felaketin nasıl aniden geldiğini anlattı.
55 yaşındaki anne Zekiye Kırca ile kızları Burcu ve Burçin Kırca'nın, dere kenarında yakalandıkları bu ani akıntıdan kurtulamadıkları belirtildi.
"DEBİ DÜŞÜK GÖRÜNSE DE AKINTI ÇOK SERT"
Sunucunun derenin gücüne dair sorusunu yanıtlayan Selman Kutlu "Burası Zıva Deresi vadisi ve oldukça uzun bir vadi. Aslında çok büyük bir debi ya da taşkın yok ancak Karadeniz'in yüksek kesimlerinde yağan yağmur hazırlıksız yakaladı. Yukarıdan gelen o sel suları aniden gelir. Aile yemek molası verdiği esnada yukarıdan gelen heyelan aileyi alıp dereye sürüklüyor" dedi.
Kutlu, derelerin sahil kesiminde sakin görünmesine rağmen yüksek kesimlerdeki yağışın oluşturduğu tehlikenin boyutuna vurgu yaptı.
AKINTI CANSIZ BEDENLERİ KİLOMETRELERCE SÜRÜKLEYEBİLİYOR
Bölgedeki derelerin doğrudan Karadeniz'e döküldüğünü belirten Selman Kutlu "Buradaki bütün dereler Karadeniz'e uzanıyor. Ordu'da sahilden 40 kilometre yukarıda bir sel yaşandığında, cansız beden akıntının gücüyle Artvin'e kadar ulaşabiliyor. Dereler iki dağ arasındaki sıkışık vadiden aktığı için su yayılmıyor, aksine çok şiddetli bir şekilde akıyor. Bu yüzden dere yamaçlarından uzak durulması yönünde hep uyarılar yapılır" ifadelerini kullandı.
BALÇIK VE KÜTÜKLER ARAMA ÇALIŞMALARINI ZORLAŞTIRIYOR
Sel sularının sadece suyla değil, beraberinde getirdiği malzemelerle öldürücü olduğunu ifade eden Selman Kutlu "Ölümlü sonuçların nedeni sadece su değil. Suyun içinde birçok ağaç ve kütük olabiliyor, aynı zamanda toprakla gelen balçık sizi direkt suyun altına çekiyor. Arazinin taşlı olması ve derenin çok hızlı akması maalesef hayat kayıplarına neden oluyor" dedi. Bölgede arama çalışmalarının zor şartlar altında sürdüğünü belirten Kutlu, "Burcu'nun cansız bedenine ulaşıldı ama anne ve diğer kıza henüz ulaşılamadı. Bölgede hava şu an güneşli ancak yarından itibaren 3-4 gün sürecek yeni bir yağış uyarısı var. Ekipler risk alarak çalışmalarını sürdürüyor" diyerek son durumu aktardı.
FELAKET PİKNİK YAPARKEN GELDİ
Kayıp anne ve kızı Burcu Kırca için AFAD koordinasyonunda dere güzergahı boyunca arama-kurtarma çalışmaları sürerken, aile fertlerinin dere kenarında piknik yaptığı esnada aniden gelen sel sularına kapıldığı, baba Mehmet Kırca'nın da son anda selden kurtulduğu ortaya çıktı.