Giresun'da sağanak sonrası sel felaketi! Anne ve 2 kızı kayboldu: Acı haber geldi

Olayın detaylarını bölgeden aktaran Selman Kutlu "Maalesef sizin de söylediğiniz gibi saat 14.00 civarlarında gerçekleşen olayın ardından bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edilmişti. Çalışmalar sonucunda maalesef anne ve iki kızının sulara kapılmasının ardından Burcu Kırca'nın cansız bedenine yaklaşık 15-20 dakika önce ulaşıldı" ifadelerini kullandı. Kutlu, Burcu Kırca'nın cansız bedeninin sahile yakın bir noktada, Çavuşlu mevkiinde bulunduğunu belirterek bölgedeki fındık hasat döneminde birçok ailenin benzer şekilde bahçelerde olduğunu hatırlattı.

Fotoğraf: A Haber

GÜNEŞLİ HAVADA GELEN GİZLİ TEHLİKE

Hava durumundaki aldatıcı sakinliğe dikkat çeken Selman Kutlu "Karadeniz sahil kısmında hiçbir yağmur bulunmuyor. Fındık topladıkları alanda anne ve iki kızı yemek molası verince derenin kenarına oturuyorlar. Sahilde güneşli bir hava varken, tam yemek yedikleri esnada yukarı kesimlerde yağan yağmur bir kütle parçayı koparıp ırmağın taşmasıyla birlikte dereye doğru geliyor. Maalesef anne ve iki kızı sulara kapılıp gözden kayboluyorlar" sözleriyle felaketin nasıl aniden geldiğini anlattı.

55 yaşındaki anne Zekiye Kırca ile kızları Burcu ve Burçin Kırca'nın, dere kenarında yakalandıkları bu ani akıntıdan kurtulamadıkları belirtildi.

"DEBİ DÜŞÜK GÖRÜNSE DE AKINTI ÇOK SERT"

Sunucunun derenin gücüne dair sorusunu yanıtlayan Selman Kutlu "Burası Zıva Deresi vadisi ve oldukça uzun bir vadi. Aslında çok büyük bir debi ya da taşkın yok ancak Karadeniz'in yüksek kesimlerinde yağan yağmur hazırlıksız yakaladı. Yukarıdan gelen o sel suları aniden gelir. Aile yemek molası verdiği esnada yukarıdan gelen heyelan aileyi alıp dereye sürüklüyor" dedi.

Kutlu, derelerin sahil kesiminde sakin görünmesine rağmen yüksek kesimlerdeki yağışın oluşturduğu tehlikenin boyutuna vurgu yaptı.