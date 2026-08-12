Esenler'de zincirleme kaza! Makas atan sürücü dehşet saçtı: 1 ölü 5 yaralı
Esenler'de iddiaya göre makas atarak ilerleyen minibüs şoförü iki otomobile çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Olayda minibüs sürücüsü Özcan Çakır hayatını kaybederken, aralarında bir çocuğun da bulunduğu 5 yaralı hastaneye kaldırıldı.
İstanbul Esenler'de saat 21.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Yeni Hal Yolu Atışalanı sapağında zincirleme kaza meydana geldi.
MİNİBÜS İKİ OTOMOBİLE ÇARPTI
Özcan Çakır yönetimindeki 34 HJA 550 plakalı minibüsün trafikte makas atarak ilerlediği öne sürüldü. Minibüs önce aynı yönde ilerleyen Bayram A. yönetimindeki 34 PUE 509 plakalı otomobile, ardından Muhammet K.'nin kullandığı 57 AK 732 plakalı otomobile çarptı.
Çarpışmanın ardından araçlar savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin kontrolünde minibüs sürücüsü Özcan Çakır'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Çakır'ın cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
ARALARINDA ÇOCUK DA VAR: 5 YARALI
Kazada Furkan A., Bayram A., Muhammet K., Harun K. ve çocuk Miraç A. yaralandı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 5 yaralı ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaynak metinde yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
POLİSİN İNCELEMESİ SÜRÜYOR
Polis ekiplerinin zincirleme trafik kazasına ilişkin incelemesinin sürdüğü bildirildi.