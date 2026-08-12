Esenler'de zincirleme kaza! Makas atan sürücü dehşet saçtı: 1 ölü 5 yaralı

Esenler'de iddiaya göre makas atarak ilerleyen minibüs şoförü iki otomobile çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Olayda minibüs sürücüsü Özcan Çakır hayatını kaybederken, aralarında bir çocuğun da bulunduğu 5 yaralı hastaneye kaldırıldı.