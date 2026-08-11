Tuzla'da kanalizasyon kazısında göçük! Toprak altında kalan işçi sağ olarak kurtarıldı
İstanbul Tuzla’da kanalizasyon kazısı sırasında meydana gelen toprak kayması, inşaat alanında büyük paniğe neden oldu. Toprak altında mahsur kalan 57 yaşındaki işçiyi kurtarmak için itfaiye, AFAD ve belediye ekipleri zamanla yarıştı. Yaklaşık 2 saat süren yoğun çalışmaların ardından müjdeli haber geldi. Talihsiz işçi, ekiplerin titiz çalışması sonucu sağ olarak kurtarılarak hastaneye sevk edildi.
Tuzla Tepeören Mahallesi'nde devam eden bir inşaat projesinde, kanalizasyon kazısı sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle toprak kayması meydana geldi. Olay yerinden son detayları aktaran A Haber Muhabiri Numan Erşan Karaca, 57 yaşındaki işçinin yaklaşık 2 saat 15 dakika süren çalışmaların ardından toprağın altından sağ olarak çıkarıldığını söyledi.
Karaca, kazaya ilişkin, "Burada aslında kanalizasyon için bir inşaat çalışması vardı. Toprağın birden çökmesiyle birlikte 3 işçi toprağın üzerinde kalırken, bir işçi de ne yazık ki toprağın altında kaldı. Geçtiğimiz dakikalarda ise kurtarıldığını ifade edelim." ifadelerini kullandı.
MUCİZE KURTULUŞUN AYRINTILARI
Olay yerinde itfaiye ve AFAD ekiplerinin yoğun bir çalışma yürüttüğünü belirten Karaca, arama kurtarma sürecinin nasıl başladığını şöyle anlattı:
"Burası Tuzla Tepeören Mahallesi. İnşaat alanında yapılan bir kanalizasyon kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bir işçiden haber alınamaması üzerine bu durum ortaya çıktı. İşçiler vardı ancak bir işçinin kurtarılan vatandaşların arasında olmadığı fark edilince kurtarma çalışmaları başlatıldı."
Arama kurtarma ekiplerinin göçük altındaki işçiye ulaştığı anları da aktaran Karaca, "Göçüğün hemen arka tarafında, kepçenin bulunduğu yerin hemen altında 57 yaşındaki işçi bulundu. Buradan çıkarılırken neyse ki ellerini, kollarını ve eklemlerini oynatabiliyordu. Bu da tabii ki çok güzel bir haber." dedi.
HAYATİ FONKSİYONLARI YERİNDE
Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren yoğun çalışmasının ardından sağ olarak çıkarılan işçinin sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Numan Erşan Karaca, "İşçi dakikalar önce buradan çıkarıldı ve ambulansla hastaneye götürüldü. Eklemlerinde herhangi bir zedelenme olup olmadığı bilinmiyor. Ancak ellerini, kollarını ve aynı zamanda bacaklarını da oynatabiliyordu. Güzel haber de zaten buydu. Ailesi de oldukça mutlu oldu." ifadelerini kullandı.