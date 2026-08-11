Otomobilin motoruna sıkışan kedi kurtarıldı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde yürekleri ısıtan bir kurtarma operasyonu gerçekleştirildi. Emirbeyazıt Mahallesi’nde bir otomobilin motor bölümüne girerek mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu kurtarıldı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda, Emirbeyazıt Mahallesi'nde bir otomobilin motor bölümünde kedinin sıkıştığı bildirildi. İhbar üzerine adrese ulaşan itfaiye ekipleri, motor bölümüne sıkışan kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarılan kedi, sahibine teslim edildi.