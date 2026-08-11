Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde kontrolden çıkan vinç uçuruma yuvarlandı. Kazada yaralanan 1 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan vinç uçuruma yuvarlandı. Kazanın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

VİNÇ UÇURUMA YUVARLANDI

Kaza, Çemişgezek ilçesine bağlı Payamdüzü köyü yakınlarındaki Çemişgezek-Tunceli kara yolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre vinç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada 1 kişi yaralandı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı yaralı, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

JANDARMA İNCELEME YAPTI

Jandarma ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede inceleme yaptı.