İstanbul semalarında gök taşı alarmı! Düşme anı kamerada
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İstanbul Büyükçekmece semalarında dün gece gök taşının düşme anı bir araç kamerası tarafından görüntülendi.
Olay saat 01.00 sıralarında Büyükçekmece İlçesi Hürriyet Mahallesi mevkisinde gözlemlendi. Bir vatandaş aracıyla seyir halindeyken araç kamerası tarafından gök taşının düşme anı kaydedildi.
Olayın ardından kayıtları izleyen vatandaş, görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaştı. Yaşanan anlarda kamera kayıtlarında gökyüzündeki parlak cismi yeşil ve hızlı bir ışıkla belirip saniyeler içinde kaybolması yer aldı.