Samsun'da tüpgaz bayisinde dehşet! 4 kişi hastanelik oldu

Yangın, Tekkeköy ilçesi Çay Mahallesi'nde bulunan bir tüpgaz bayisinde çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek bitişikteki iş yerine ve 6 katlı binadaki bazı dairelere sıçradı.

Bu sırada iş yerinde bulunan tüplerin peş peşe patlaması, çevrede büyük paniğe neden oldu.