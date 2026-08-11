Kocaeli'de orman yangını vatandaşların desteğiyle söndürüldü: 30 dönümlük alan zarar gördü

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki Çamdibi Köyü'nde bulunan ormanlık alanda saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, trafodan çıktığı iddia edilen yangın kısa sürede çevredeki çalılık ve ağaçlık alana sıçradı. Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Foto: İHA

KÖY HALKININ DESTEĞİYLE ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI

Yangına Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, jandarma, itfaiye ekipleri, iş makineleri ve köy sakinleri müdahale etti. Köy tankerleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekipler ve vatandaşların yoğun müdahalesiyle yangın yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.