Kocaeli'de orman yangını vatandaşların desteğiyle söndürüldü: 30 dönümlük alan zarar gördü
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesine bağlı Çamdibi Köyü'nde saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeye ihbar üzerine gelen ekipler ve vatandaşların desteğiyle alevler 2 saatin sonunda kontrol altına alındı. Yangında 30 dönümlük alanın zarar gördüğü bildirildi.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki Çamdibi Köyü'nde bulunan ormanlık alanda saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, trafodan çıktığı iddia edilen yangın kısa sürede çevredeki çalılık ve ağaçlık alana sıçradı. Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
KÖY HALKININ DESTEĞİYLE ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI
Yangına Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, jandarma, itfaiye ekipleri, iş makineleri ve köy sakinleri müdahale etti. Köy tankerleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekipler ve vatandaşların yoğun müdahalesiyle yangın yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında 30 dönümden fazla alanın zarar gördüğü öğrenilirken, ekiplerin müdahalesiyle alevlerin daha geniş bir alana yayılmasının önüne geçildi. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.