Aksaray'da köpek dövüşüne operasyon: 3 şüpheli yakalandı
Aksaray'da köpekleri dövüştürerek görüntülerini sosyal medyada paylaşan 3 şüpheli, jandarmanın eş zamanlı operasyonuyla yakalandı. Toplam 39 bin 96 lira idari para cezası kesilen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Aksaray'ın Taşpınar beldesinde köpeklerin dövüştürüldüğü anlara ait görüntülerin sosyal medyada yayılması, jandarma ekiplerini harekete geçirdi. Kimlikleri belirlenen 3 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.
4. YAYINA HAZIR HABER METNİ
Aksaray'ın Taşpınar beldesinde köpeklerin dövüştürüldüğü anlara ait görüntülerin sosyal medyada yayılması, jandarma ekiplerini harekete geçirdi. Kimlikleri belirlenen 3 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.
GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR
Olay, Aksaray merkeze bağlı Taşpınar beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 şüpheli, belde arazisinde köpekleri dövüştürdü.
Şüpheliler, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek müzik eşliğinde sosyal medya üzerinden paylaştı.
JANDARMA EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ
Görüntülerin yayılmasını ihbar olarak değerlendiren Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda çalışma başlattı.
Videodaki kişilerin kimliklerini tespit eden ekipler, Taşpınar beldesinde belirlenen 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyonlarda köpekleri dövüştürdükleri belirlenen Y.T. (25), M.D. (26) ve U.T. (23) yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin ifadeleri, İl Jandarma Komutanlığında alındı.
39 BİN 96 LİRA CEZA KESİLDİ
Üç şüpheliye toplam 39 bin 96 lira idari para cezası uygulandı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi.