Meteoroloji tarih verdi! İstanbul’da hava bir anda değişiyor: Sıcaklıklar düşecek, sağanak geliyor

Ağustos ayının ortalarına yaklaşırken Türkiye hem kavurucu çöl sıcaklarının hem de şiddetli sağanak yağışların aynı anda yaşanacağı bir meteorolojik döneme giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan 11-17 Ağustos 2026 haftalık raporu, ülkenin kuzeyi ve güneyi arasındaki keskin hava farkını gözler önüne seriyor. Özellikle İstanbul başta olmak üzere Marmara ve Karadeniz hattında yaşayanlar için "kırılma noktası" kapıda.

İstanbul'da bugün parçalı bulutlu ve zaman zaman güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık yaklaşık 33 derece seviyesinde olacak. Ancak kentin kuzey ve doğu kesimlerinde yerel sağanak ihtimali bulunuyor.

11 Ağustos Salı günü özellikle Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yerel gök gürültülü sağanaklar görülecek. Güneydoğu Anadolu'da ise sıcak hava etkili olacak. Günün en yüksek sıcaklıkları bazı noktalarda 40 dereceye yaklaşacak.

Ordu ve Samsun'da kuvvetli sağanak bekleniyor. (MGM)

ORDU VE SAMSUN İÇİN KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

Hafta ortasına doğru kuzey kesimlerde yağışlı sistemin etkisini artırması bekleniyor. Özellikle Ordu ve Samsun çevrelerinde gök gürültülü sağanakların yerel olarak kuvvetli olabileceği tahmin ediliyor. Meteoroloji'nin değerlendirmesinde Ordu, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde de yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu bölgelerde ani yağışın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Kuzeyde yağış görülürken güney ve batı kesimlerde sıcak hava etkisini koruyacak. Bu nedenle aynı gün içinde Türkiye'nin farklı bölgelerinde birbirinden oldukça farklı hava koşulları yaşanacak.