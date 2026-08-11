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Meteoroloji tarih verdi! İstanbul’da hava bir anda değişiyor: Sıcaklıklar düşecek, sağanak geliyor

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Meteoroloji tarih verdi! İstanbul’da hava bir anda değişiyor: Sıcaklıklar düşecek, sağanak geliyor

Meteoroloji’nin 11-17 Ağustos tahmininde sıcaklık ve yağış haritası değişiyor. Güneydoğu ve Ege’de 41 dereceyi bulan sıcaklıklar beklenirken kuzeyde sağanak öne çıkıyor. İstanbul’da 13 Ağustos Perşembe günü yağış ihtimali artacak, sıcaklık hafta sonuna doğru düşmeye başlayacak.

Ağustos ayının ortalarına yaklaşırken Türkiye hem kavurucu çöl sıcaklarının hem de şiddetli sağanak yağışların aynı anda yaşanacağı bir meteorolojik döneme giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan 11-17 Ağustos 2026 haftalık raporu, ülkenin kuzeyi ve güneyi arasındaki keskin hava farkını gözler önüne seriyor. Özellikle İstanbul başta olmak üzere Marmara ve Karadeniz hattında yaşayanlar için "kırılma noktası" kapıda.

İstanbul’da sıcaklık hafta sonuna doğru düşmeye başlayacak. (A Haber Grafik Ekibi)İstanbul’da sıcaklık hafta sonuna doğru düşmeye başlayacak. (A Haber Grafik Ekibi)

SICAK HAVA VE SAĞANAK AYNI ANDA ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 11-17 Ağustos tarihlerini kapsayan tahminleri, yurt genelinde hava koşullarının önümüzdeki günlerde farklılaşacağını gösteriyor. Güney ve iç kesimlerde yüksek sıcaklıklar etkisini sürdürürken kuzeyde yağışlı sistemin alanını genişletmesi bekleniyor.

11 Ağustos Salı günü özellikle Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yerel gök gürültülü sağanaklar görülecek. Güneydoğu Anadolu'da ise sıcak hava etkili olacak. Günün en yüksek sıcaklıkları bazı noktalarda 40 dereceye yaklaşacak.

İstanbul'da bugün parçalı bulutlu ve zaman zaman güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık yaklaşık 33 derece seviyesinde olacak. Ancak kentin kuzey ve doğu kesimlerinde yerel sağanak ihtimali bulunuyor.

Ordu ve Samsun'da kuvvetli sağanak bekleniyor. (MGM)Ordu ve Samsun'da kuvvetli sağanak bekleniyor. (MGM)

ORDU VE SAMSUN İÇİN KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

Hafta ortasına doğru kuzey kesimlerde yağışlı sistemin etkisini artırması bekleniyor. Özellikle Ordu ve Samsun çevrelerinde gök gürültülü sağanakların yerel olarak kuvvetli olabileceği tahmin ediliyor. Meteoroloji'nin değerlendirmesinde Ordu, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde de yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu bölgelerde ani yağışın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Kuzeyde yağış görülürken güney ve batı kesimlerde sıcak hava etkisini koruyacak. Bu nedenle aynı gün içinde Türkiye'nin farklı bölgelerinde birbirinden oldukça farklı hava koşulları yaşanacak.

Erzurum ve Ardahan’da öğleden sonra kuvvetli sağanak görülebilir.Erzurum ve Ardahan’da öğleden sonra kuvvetli sağanak görülebilir.

ERZURUM VE ARDAHAN' DA KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nün değerlendirmesine göre Erzurum ve Ardahan'da öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olabilir. Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzünün hakim olması, yağışların ise aralıklarla görülmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağışın kısa sürede etkisini artırabileceği belirtilirken, özellikle ani sel ve su baskını riskine dikkat çekiliyor. Yağış sırasında yıldırım, yerel dolu ve kuvvetli rüzgar da görülebilir. Bu durumun özellikle yollarda görüş mesafesini ve ulaşım koşullarını olumsuz etkileyebileceği değerlendiriliyor.

Aydın ve Şanlıurfa’da sıcaklıkların 41 dereceye çıkması bekleniyor. (A Haber)Aydın ve Şanlıurfa’da sıcaklıkların 41 dereceye çıkması bekleniyor. (A Haber)

HAFTA ORTASINDA SICAKLIKLAR 41 DERECEYE ULAŞACAK

12 Ağustos Çarşamba günü sıcak hava özellikle Ege'nin iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'da etkisini sürdürecek. Aydın ve Şanlıurfa çevrelerinde sıcaklıkların 41 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Kuzeyde ise yağışlı hava alanının Orta Karadeniz'e doğru genişlemesi öngörülüyor. Doğu Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak ihtimali devam edecek.

İstanbul'da çarşamba günü sıcaklık yaklaşık 34 derece olacak. Kentte parçalı bulutlu hava beklenirken kuzey ve doğu kesimlerde yerel yağış ihtimali bulunuyor.

Marmara’nın kuzeyinde perşembe günü yağışlı sistem etkili olacak.Marmara’nın kuzeyinde perşembe günü yağışlı sistem etkili olacak.

HAFTANIN KIRILMA NOKTASI: PERŞEMBE GÜNÜ İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR

Hava durumunda asıl değişim 13 Ağustos Perşembe günü gerçekleşecek. Batı Karadeniz ve Marmara'nın kuzey kesimleri yağışlı bir sistemin etkisi altına giriyor.

İstanbul
Günlerdir süren bunaltıcı hava, yerini gök gürültülü sağanak yağışa bırakacak. Yağışla birlikte sıcaklık 31 dereceye kadar gerileyecek.
Güney İller
Kuzeyde yağmur başlarken, Şanlıurfa ve çevresinde termometreler hala 41 dereceyi zorlamaya devam edecek.

İstanbul’da hafta başındaki sıcak havanın ardından serinleme bekleniyor.İstanbul’da hafta başındaki sıcak havanın ardından serinleme bekleniyor.

İSTANBUL'DA HAFTA BOYUNCA HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul için en çok merak edilen konu sıcaklıkların düşüp düşmeyeceği. Tahminler, haftanın ortasında nemin de etkisiyle bunaltıcı havanın süreceğini gösteriyor:

12 Ağustos Çarşamba
32°C
Parçalı bulutlu.
13 Ağustos Perşembe
30°C
Az bulutlu ve güneşli.
14 Ağustos Cuma
28°C
İşte beklenen serinleme! Sıcaklık 28 dereceye düşüyor ve şehir genelinde yağış geçişleri ihtimali artıyor.

Cuma günü İstanbul’da yağış ihtimali kuzey kesimlerde sürecek.Cuma günü İstanbul’da yağış ihtimali kuzey kesimlerde sürecek.

CUMA GÜNÜ YAĞIŞ ALANI GENİŞLEYECEK

14 Ağustos Cuma günü yağışlı sistemin etkisini daha geniş bir alana taşıması bekleniyor. Marmara, Ege'nin kuzeyi ve Karadeniz boyunca gök gürültülü sağanaklar görülebilecek. İstanbul'da sıcaklığın yaklaşık 29-31 derece bandına gerilemesi bekleniyor. Böylece hafta başındaki sıcak havaya göre daha serin bir gün yaşanacak. Yağış ihtimali de özellikle kentin kuzey kesimlerinde önemini koruyacak.

Güneyde ise sıcak hava devam edecek. Kahramanmaraş ve çevresinde sıcaklıkların 40 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Yağışların kuvvetli görülebileceği bölgelerde ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması önem taşıyor.

Meteoroloji tarih verdi! İstanbul’da hava bir anda değişiyor: Sıcaklıklar düşecek, sağanak geliyor - 1

11 AĞUSTOS BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

İl Sıcaklık Hava durumu
Bursa 34°C Parçalı ve az bulutlu
Çanakkale 34°C Az bulutlu ve açık
İstanbul 30°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ve doğu kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı
Kırklareli 33°C Parçalı ve az bulutlu

Bölge geneli: Marmara'da hava genel olarak parçalı ve az bulutlu geçecek. İstanbul'un kuzey ve doğusu ile Kocaeli çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor; güneybatıda kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar esecek.

Meteoroloji tarih verdi! İstanbul’da hava bir anda değişiyor: Sıcaklıklar düşecek, sağanak geliyor - 2

EGE

İl Sıcaklık Hava durumu
Denizli 40°C Parçalı ve az bulutlu
İzmir 38°C Az bulutlu ve açık
Muğla 38°C Az bulutlu ve açık
Uşak 34°C Parçalı ve az bulutlu

Bölge geneli: Ege'de hava az bulutlu ve açık, iç kesimlerde ise yer yer parçalı bulutlu olacak. Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Meteoroloji tarih verdi! İstanbul’da hava bir anda değişiyor: Sıcaklıklar düşecek, sağanak geliyor - 3

AKDENİZ

İl Sıcaklık Hava durumu
Adana 36°C Az bulutlu ve açık
Antalya 36°C Az bulutlu ve açık
Burdur 36°C Parçalı ve az bulutlu
Hatay 34°C Az bulutlu ve açık

Bölge geneli: Akdeniz'de hava genel olarak az bulutlu ve açık, iç kesimlerde ise yer yer parçalı ve çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkiinde kısa süreli ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji tarih verdi! İstanbul’da hava bir anda değişiyor: Sıcaklıklar düşecek, sağanak geliyor - 4

İÇ ANADOLU

İl Sıcaklık Hava durumu
Aksaray 31°C Az bulutlu ve açık
Ankara 33°C Az bulutlu ve açık
Eskişehir 33°C Az bulutlu ve açık
Konya 33°C Az bulutlu ve açık

Bölge geneli: İç Anadolu'da hava genel olarak az bulutlu ve açık geçecek. Kuzeydoğu kesimlerinde ise yer yer parçalı bulutlu hava bekleniyor.

Meteoroloji tarih verdi! İstanbul’da hava bir anda değişiyor: Sıcaklıklar düşecek, sağanak geliyor - 5

BATI KARADENİZ

İl Sıcaklık Hava durumu
Bolu 31°C Parçalı ve az bulutlu
Düzce 31°C Parçalı ve az bulutlu
Kastamonu 33°C Parçalı ve az bulutlu
Zonguldak 28°C Parçalı ve az bulutlu

Bölge geneli: Batı Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bölge genelinde önemli bir yağış beklentisi bulunmuyor.

Meteoroloji tarih verdi! İstanbul’da hava bir anda değişiyor: Sıcaklıklar düşecek, sağanak geliyor - 6

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

İl Sıcaklık Hava durumu
Amasya 32°C Parçalı bulutlu
Rize 28°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun 30°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Trabzon 27°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bölge geneli: Orta ve Doğu Karadeniz'de parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Doğu Karadeniz ile Samsun, Tokat ve Ordu çevrelerinde aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak beklenirken Samsun, Ordu, Rize ve Artvin çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji tarih verdi! İstanbul’da hava bir anda değişiyor: Sıcaklıklar düşecek, sağanak geliyor - 7

DOĞU ANADOLU

İl Sıcaklık Hava durumu
Erzurum 26°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kars 23°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya 34°C Parçalı ve az bulutlu
Van 26°C Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bölge geneli: Doğu Anadolu'da hava parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerde ise yer yer çok bulutlu olacak. Kuzey kesimleri ile Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken Kars ve Ardahan çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji tarih verdi! İstanbul’da hava bir anda değişiyor: Sıcaklıklar düşecek, sağanak geliyor - 8

GÜNEYDOĞU ANADOLU

İl Sıcaklık Hava durumu
Diyarbakır 39°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Mardin 35°C Az bulutlu ve açık
Siirt 37°C Az bulutlu ve açık
Şanlıurfa 39°C Az bulutlu ve açık

Bölge geneli: Güneydoğu Anadolu'da hava genel olarak az bulutlu ve açık geçecek. Bölgenin kuzey kesimlerinde ise zamanla parçalı bulutlu hava görülecek.

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