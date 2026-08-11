Meteoroloji tarih verdi! İstanbul’da hava bir anda değişiyor: Sıcaklıklar düşecek, sağanak geliyor
Meteoroloji’nin 11-17 Ağustos tahmininde sıcaklık ve yağış haritası değişiyor. Güneydoğu ve Ege’de 41 dereceyi bulan sıcaklıklar beklenirken kuzeyde sağanak öne çıkıyor. İstanbul’da 13 Ağustos Perşembe günü yağış ihtimali artacak, sıcaklık hafta sonuna doğru düşmeye başlayacak.
Ağustos ayının ortalarına yaklaşırken Türkiye hem kavurucu çöl sıcaklarının hem de şiddetli sağanak yağışların aynı anda yaşanacağı bir meteorolojik döneme giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan 11-17 Ağustos 2026 haftalık raporu, ülkenin kuzeyi ve güneyi arasındaki keskin hava farkını gözler önüne seriyor. Özellikle İstanbul başta olmak üzere Marmara ve Karadeniz hattında yaşayanlar için "kırılma noktası" kapıda.
SICAK HAVA VE SAĞANAK AYNI ANDA ETKİLİ OLACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 11-17 Ağustos tarihlerini kapsayan tahminleri, yurt genelinde hava koşullarının önümüzdeki günlerde farklılaşacağını gösteriyor. Güney ve iç kesimlerde yüksek sıcaklıklar etkisini sürdürürken kuzeyde yağışlı sistemin alanını genişletmesi bekleniyor.
11 Ağustos Salı günü özellikle Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yerel gök gürültülü sağanaklar görülecek. Güneydoğu Anadolu'da ise sıcak hava etkili olacak. Günün en yüksek sıcaklıkları bazı noktalarda 40 dereceye yaklaşacak.
İstanbul'da bugün parçalı bulutlu ve zaman zaman güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık yaklaşık 33 derece seviyesinde olacak. Ancak kentin kuzey ve doğu kesimlerinde yerel sağanak ihtimali bulunuyor.
ORDU VE SAMSUN İÇİN KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI
Hafta ortasına doğru kuzey kesimlerde yağışlı sistemin etkisini artırması bekleniyor. Özellikle Ordu ve Samsun çevrelerinde gök gürültülü sağanakların yerel olarak kuvvetli olabileceği tahmin ediliyor. Meteoroloji'nin değerlendirmesinde Ordu, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde de yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu bölgelerde ani yağışın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
Kuzeyde yağış görülürken güney ve batı kesimlerde sıcak hava etkisini koruyacak. Bu nedenle aynı gün içinde Türkiye'nin farklı bölgelerinde birbirinden oldukça farklı hava koşulları yaşanacak.