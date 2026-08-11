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Derbent Barajı'nda korkunç olay! Vinç teknesi battı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
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Derbent Barajı'nda korkunç olay! Vinç teknesi battı

Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan Derbent Barajı'ndaki balık üretim tesisinde kullanılan vinç teknesinin batması sonucu balık kafesi patladı.

Edinilen bilgiye göre olay, Derbent Barajı'ndaki balık üretim tesisinde meydana geldi. Çalışmalarda kullanılan vinç teknesi, henüz bilinmeyen bir nedenle balık kafesinin içerisinde battı.

Teknenin batmasıyla birlikte balık kafesi de zarar görerek patladı.

Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, tesiste maddi hasar meydana geldi. Batan vinç teknesinin sudan çıkarılması için çalışma başlatıldı.

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