Şanlıurfa’da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

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Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde sürücü Halil Aksak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilde bulunan Ahmet Aksak (13), Muhammed Nur Aksak (15), Sümeyye Nur Aydınalp (18) ve Meryem Aksak (21) ise yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Viranşehir-Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan kaza sonrası yaşananlar araç kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.