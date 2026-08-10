Kırıkkale’de iş merkezinde silahlar konuştu: 1 yaralı

Kırıkkale'nin merkezindeki bir iş merkezinde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Sözlü başlayan tartışmada 31 yaşındaki U.B., tabancayla ateş ederek bir kişiyi bacağından yaraladı. Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada 8 boş kovan bulundu.

Olay, Zafer Caddesi'ndeki bir iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, U.B. (31) ile H.Y. (43) ve B.E. (23) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine U.B., tabancayla ateş ederek H.Y.'yi bacağından yaraladı. B.E. ise açılan ateşten yara almadan kurtuldu.

Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan H.Y., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada, yerde 8 boş kovan bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucu kaçan şüpheli U.B.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin aracı ise incelemenin ardından otoparka çekildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.