Adıyaman’da “Ne bakıyorsun?” kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

Adıyaman’da “Ne bakıyorsun?” tartışması kanlı bitti. Sokak ortasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda iki kişi kurşun ve bıçak darbeleriyle yaralanırken, saldırgan da darbedilerek yaralandı. Yaralı halde olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkezde üç kişi arasında "Ne bakıyorsun?" meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, yanında bulunan silahla Alper T. ile Burak T.'ye ateş etti. Ardından silahı bırakan şüpheli, bıçakla saldırmaya başladı.

Bu sırada kimliği belirsiz kişi, kavgaya karışan diğer kişilerin yumruklu ve tekmeli saldırısı sonucu yaralandı. Silah ve bıçakla Alper T. ile Burak T.'yi yaralayan, kendisi de darbedilen şüpheli, olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Alper T. ve Burak T. ise olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.