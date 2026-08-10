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Manisa'da otomobil şarampole savruldu: 2'si ağır 3 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
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Manisa'da otomobil şarampole savruldu: 2'si ağır 3 kişi yaralandı

Manisa'nın Kula ilçesinde İzmir-Ankara D300 karayolunda kontrolden çıkan otomobil şarampole savruldu. Kazada sürücü Ali İhsan D., Emirhan A. ve Ekrem Y. yaralandı. Hastaneye kaldırılan sürücü Ali İhsan D. ile Emirhan A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Manisa'nın Kula saat 00.45 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolunun Esenyazı Kavşağı yakınlarında trafik kazası meydana geldi. Ali İhsan D. (25) yönetimindeki 45 AVC 458 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından şarampole savruldu.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Ali İhsan D. ile otomobilde bulunan Emirhan A. (19) ve Ekrem Y. (20) yaralandı.

Fotoğraf: DHAFotoğraf: DHA

2 YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Emirhan A. Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Ali İhsan D. ile Ekrem Y. ise Kula Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralılardan Ali İhsan D. ile Emirhan A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

TRAFİK TEK ŞERİTTEN SAĞLANDI

Kaza nedeniyle İzmir istikametindeki trafik akışı bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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