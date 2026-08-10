Bodrum'da otelde gaz sızıntısı paniği! 15 kişi hastaneye kaldırıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir otelde havuz bakımı sırasında gaz sızıntısı meydana geldi. Gazdan etkilenen 15 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulans ve özel araçlarla hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan kişilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Gümüşlük Mahallesi'ndeki bir otelde yürütülen havuz bakımı sırasında gaz sızıntısı meydana geldi.

BULANTI VE SOLUNUM SIKINTISI YAŞADILAR

Gazdan etkilenen kişilerde bulantı, baş dönmesi ve solunum sıkıntısı görüldü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. 15 kişi, ambulanslar ve özel araçlarla Bodrum Devlet Hastanesi ile çevredeki özel hastanelere kaldırıldı.

Tedavileri süren kişilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.