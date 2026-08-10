Çankırı'da arazi yangını! Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler kontrol altına alındı
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Çankırı’nın Merkez ilçesine bağlı Dedeköy mevkiinde çıkan arazi yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek yayıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler ve vatandaşların yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Çankırı'da Merkez ilçeye bağlı Dedeköy mevkiinde arazi yangını meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köy mevkiinde çıkan arazi yangını bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, etkili olan rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek yayıldı.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler yangına müdahale ederken, vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi. Jandarma ekipleri ise bölgede güvenlik önlemleri alarak ekiplerin çalışmalarını kolaylaştırdı.
Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.