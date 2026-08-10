Çankırı'da Merkez ilçeye bağlı Dedeköy mevkiinde arazi yangını meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köy mevkiinde çıkan arazi yangını bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, etkili olan rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek yayıldı.