Kayseri'de sürücü alkol testini reddetti! 350 bin TL ceza kesildi
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kullandığı panelvanla kaldırıma çıkan F.B., alkol testini reddederek polislere "yapamazsınız" dedi. Ehliyetine daha önce alkollü araç kullanmak nedeniyle el konulduğu belirtilen sürücüye 350 bin TL idari para cezası uygulandı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde seyir halinde ilerleyen F.B. yönetimindeki 38 ANL 625 plakalı panelvan, virajı alamayarak kaldırıma çıktı. İhbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
ALKOLMETREYİ ÜFLEMEMEK İÇİN DİRENDİ
Kaynakta yer alan bilgilere göre F.B., sağlık ekiplerinin tedavi talebini kabul etmedi. Ardından ambulansın olay yerinden ayrılmasını engellemek için aracın kapısına yaslanarak bir süre direndi.
ALKOL TESTİNİ REDDETTİ
Bölgeye Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler de sevk edildi. Ekiplerin alkol testi yapmak istediği F.B., testi reddetti.
Sürücü, polislerin ceza yazamayacağını ima ederek "yapamazsınız" dedi.
350 BİN TL İDARİ PARA CEZASI
Ehliyetine daha önce alkollü araç kullanmak nedeniyle el konulduğu öğrenilen F.B.'ye, alkol testini reddettiği ve ehliyetine el konulduğu halde araç kullandığı gerekçesiyle trafik mevzuatının ilgili maddeleri kapsamında 350 bin TL idari para cezası uygulandı.
Ekiplerin yaptığı kontrollerde panelvanın sigortasız ve muayenesiz olduğu belirlendi.
PANELVAN OTOPARKA ÇEKİLDİ
Panelvan, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak otoparka götürüldü.