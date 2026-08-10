Kaynakta yer alan bilgilere göre F.B., sağlık ekiplerinin tedavi talebini kabul etmedi. Ardından ambulansın olay yerinden ayrılmasını engellemek için aracın kapısına yaslanarak bir süre direndi.

Şarampole savrulan panelvan çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. (Fotoğraf: İHA)

ALKOL TESTİNİ REDDETTİ

Bölgeye Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler de sevk edildi. Ekiplerin alkol testi yapmak istediği F.B., testi reddetti.

Sürücü, polislerin ceza yazamayacağını ima ederek "yapamazsınız" dedi.

350 BİN TL İDARİ PARA CEZASI

Ehliyetine daha önce alkollü araç kullanmak nedeniyle el konulduğu öğrenilen F.B.'ye, alkol testini reddettiği ve ehliyetine el konulduğu halde araç kullandığı gerekçesiyle trafik mevzuatının ilgili maddeleri kapsamında 350 bin TL idari para cezası uygulandı.

Ekiplerin yaptığı kontrollerde panelvanın sigortasız ve muayenesiz olduğu belirlendi.

PANELVAN OTOPARKA ÇEKİLDİ

Panelvan, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak otoparka götürüldü.