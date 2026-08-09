Kalem Müdürü Oğuzhan Kötek, vakit kaybetmeden Anadolu Adliyesini arayarak Amil Ece adında aktif bir hakimin bulunup bulunmadığını teyit etti. Adliyeden "böyle bir hakim yok" yanıtını alan Kötek, durumu hemen Başsavcı Vekiline bildirdi.

YEMEKHANEDE YAKALANDILAR İhbar üzerine harekete geçen polis ve güvenlik ekipleri, kamera kayıtlarından şüphelilerin adliyenin yemekhane katında olduğunu belirledi. Yemekhanede gözaltına alınmak istenen Amil Ece, polis ekiplerine zorluk çıkararak hakim olduğunu iddia etmeyi sürdürdü. Ekiplerin yaptığı kontrolde kimliğin sahte olduğunun kesinleşmesi üzerine Ece ve beraberindeki şüpheliler gözaltına alındı.

SAHTE HAKİM TUTUKLANDI Savcılıktaki ifadelerinin ardından sahte hakim ve iki arkadaşı, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüpheli Amil Ece, savcılıktaki ifadesinde işi hızlandırmak için hakim olduğunu söylediğini, herhangi bir menfaatinin bulunmadığını ve bu nedenle suçlamaları reddettiğini ileri sürdü.