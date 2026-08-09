Adliyede sahte hakim skandalı! Yalanın bittiği yer: Yemekhane! Çelişki dolu tavırları sonu oldu
İstanbul Adliyesi’nde film sahnelerini aratmayan bir sahtecilik skandalı yaşandı. 2019 yılında meslekten ihraç edilen eski hakim Amil Ece, sahte kimlikle kendisini hâlâ görevde gösterip dosya takibi yapmaya çalıştı. Şüpheli hareketleri ve çelişkili ifadeleriyle dikkat çeken sahte hakim, adliye yemekhanesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.
İstanbul Adliyesi, geçtiğimiz günlerde film sahnelerini aratmayan bir sahtecilik olayına sahne oldu. 2019 yılında meslekten ihraç edilen 55 yaşındaki eski hakim Amil Ece, yanında bulunan iki kişiyle birlikte Kaçakçılık Bürosu Kalem Müdürü Oğuzhan Kötek'in odasına geldi.
Anadolu Adliyesinde aktif olarak asliye hukuk hakimliği görevini sürdürdüğünü söyleyen Ece, sahte kimlik kartını gösterdi. Ardından yeğeninin şüpheli sıfatıyla yer aldığı bir dosyanın bulunduğunu belirten Ece, dosyanın hangi savcıda olduğunu öğrenmek istedi.
ÇELİŞKİLİ İFADELERİ DİKKAT ÇEKTİ
Ancak görüşme sırasında Ece ve yanındakilerin çelişkili ifadelerinden şüphelenen Kalem Müdürü Kötek, Ece'ye hakimlik sicil numarasını sordu. Soru karşısında tereddüt eden ve yanıt vermekten kaçınan Amil Ece, müsaade isteyerek hızla odadan ayrılıp asansörlere yöneldi.