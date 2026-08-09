CANLI YAYIN

Adliyede sahte hakim skandalı! Yalanın bittiği yer: Yemekhane! Çelişki dolu tavırları sonu oldu

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Adliyede sahte hakim skandalı! Yalanın bittiği yer: Yemekhane! Çelişki dolu tavırları sonu oldu

İstanbul Adliyesi’nde film sahnelerini aratmayan bir sahtecilik skandalı yaşandı. 2019 yılında meslekten ihraç edilen eski hakim Amil Ece, sahte kimlikle kendisini hâlâ görevde gösterip dosya takibi yapmaya çalıştı. Şüpheli hareketleri ve çelişkili ifadeleriyle dikkat çeken sahte hakim, adliye yemekhanesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

İstanbul Adliyesi, geçtiğimiz günlerde film sahnelerini aratmayan bir sahtecilik olayına sahne oldu. 2019 yılında meslekten ihraç edilen 55 yaşındaki eski hakim Amil Ece, yanında bulunan iki kişiyle birlikte Kaçakçılık Bürosu Kalem Müdürü Oğuzhan Kötek'in odasına geldi.

Adliyede sahte hakim skandalı! Yalanın bittiği yer: Yemekhane! Çelişki dolu tavırları sonu oldu - 1

Anadolu Adliyesinde aktif olarak asliye hukuk hakimliği görevini sürdürdüğünü söyleyen Ece, sahte kimlik kartını gösterdi. Ardından yeğeninin şüpheli sıfatıyla yer aldığı bir dosyanın bulunduğunu belirten Ece, dosyanın hangi savcıda olduğunu öğrenmek istedi.

Adliyede sahte hakim skandalı! Yalanın bittiği yer: Yemekhane! Çelişki dolu tavırları sonu oldu - 2

ÇELİŞKİLİ İFADELERİ DİKKAT ÇEKTİ

Ancak görüşme sırasında Ece ve yanındakilerin çelişkili ifadelerinden şüphelenen Kalem Müdürü Kötek, Ece'ye hakimlik sicil numarasını sordu. Soru karşısında tereddüt eden ve yanıt vermekten kaçınan Amil Ece, müsaade isteyerek hızla odadan ayrılıp asansörlere yöneldi.

Adliyede sahte hakim skandalı! Yalanın bittiği yer: Yemekhane! Çelişki dolu tavırları sonu oldu - 3

Kalem Müdürü Oğuzhan Kötek, vakit kaybetmeden Anadolu Adliyesini arayarak Amil Ece adında aktif bir hakimin bulunup bulunmadığını teyit etti. Adliyeden "böyle bir hakim yok" yanıtını alan Kötek, durumu hemen Başsavcı Vekiline bildirdi.

Adliyede sahte hakim skandalı! Yalanın bittiği yer: Yemekhane! Çelişki dolu tavırları sonu oldu - 4

YEMEKHANEDE YAKALANDILAR

İhbar üzerine harekete geçen polis ve güvenlik ekipleri, kamera kayıtlarından şüphelilerin adliyenin yemekhane katında olduğunu belirledi. Yemekhanede gözaltına alınmak istenen Amil Ece, polis ekiplerine zorluk çıkararak hakim olduğunu iddia etmeyi sürdürdü. Ekiplerin yaptığı kontrolde kimliğin sahte olduğunun kesinleşmesi üzerine Ece ve beraberindeki şüpheliler gözaltına alındı.

Adliyede sahte hakim skandalı! Yalanın bittiği yer: Yemekhane! Çelişki dolu tavırları sonu oldu - 5

SAHTE HAKİM TUTUKLANDI

Savcılıktaki ifadelerinin ardından sahte hakim ve iki arkadaşı, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüpheli Amil Ece, savcılıktaki ifadesinde işi hızlandırmak için hakim olduğunu söylediğini, herhangi bir menfaatinin bulunmadığını ve bu nedenle suçlamaları reddettiğini ileri sürdü.

Adliyede sahte hakim skandalı! Yalanın bittiği yer: Yemekhane! Çelişki dolu tavırları sonu oldu - 6

Sabah'ın haberine göre, kimliği yerde bulduğunu dile getiren Amil Ece, serbest bırakılmasını talep etti. Mahkemede yapılan savunmaların ardından Amil Ece tutuklanırken, yanında bulunan iki kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Sultanbeyli'deki AVM'de korkutan yangın: Dış cepheyi alevler sardı, ekipler alarma geçti!
Sonraki Haber
Sultanbeyli'deki AVM'de korkutan yangın: Dış cepheyi alevler sardı, ekipler alarma geçti!
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın