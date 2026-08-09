Güngören’de korkutan anlar! Balkon çöktü: 5 katlı bina tahliye edildi
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İstanbul Güngören’de saat 22.30 sıralarında 5 katlı binanın birinci katındaki balkon henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Akıncılar Mahallesi Üstün Sokak’taki olayda yaralanan olmazken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemelerinin ardından bina tedbir amacıyla boşaltılarak mühürlendi, çevresi ise bariyerlerle kapatıldı.
Olay, saat 22.30 sıralarında Akıncılar Mahallesi Üstün Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerindeki 5 katlı binanın birinci katında bulunan balkonda henüz bilinmeyen nedenle çökme meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk kontrollerde olayda herhangi bir yaralanma olmadığı belirlendi.
BİNA MÜHÜRLENDİ! SAKİNLER TAHLİYE EDİLDİ
Çökme sonrası bina çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. Ekipler, olası tehlikeye karşı çevreyi bariyerlerle kapattı.
Yapılan incelemelerin ardından 5 katlı bina mühürlenirken, bina sakinleri tedbir amacıyla tahliye edildi.