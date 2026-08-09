Güngören’de korkutan anlar! Balkon çöktü: 5 katlı bina tahliye edildi

Olay, saat 22.30 sıralarında Akıncılar Mahallesi Üstün Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerindeki 5 katlı binanın birinci katında bulunan balkonda henüz bilinmeyen nedenle çökme meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk kontrollerde olayda herhangi bir yaralanma olmadığı belirlendi.