TEM Otoyolu'nda TIR yangını: Araç kullanılamaz hale geldi
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Kocaeli’de TEM Otoyolu’nun Ankara istikametinde seyreden TIR'da henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede aracı saran alevler ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Kullanılamaz hale gelen TIR'ın yandığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde seyir halindeki bir TIR alevlere teslim oldu. Yangının ardından araç kullanılamaz hale geldi. Olay, İzmit mevkisinde Ankara istikametinde meydana geldi. TIR'da henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü.
YOĞUN DUMAN İZMİT'TEN GÖRÜLDÜ
Alevlerin tırı sarmasıyla gökyüzüne yoğun duman yükseldi. Duman, İzmit'in çeşitli noktalarından görüldü. Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler söndürüldü.
TIR KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Yangının ardından TIR kullanılamaz hale geldi. Kaynak metinde yangının çıkış nedenine ilişkin kesin bir bilgi yer almadı. TIR'ın alevler içinde kaldığı anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.