TEM Otoyolu'nda TIR yangını: Araç kullanılamaz hale geldi

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde seyir halindeki bir TIR alevlere teslim oldu. Yangının ardından araç kullanılamaz hale geldi. Olay, İzmit mevkisinde Ankara istikametinde meydana geldi. TIR'da henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü.

YOĞUN DUMAN İZMİT'TEN GÖRÜLDÜ

Alevlerin tırı sarmasıyla gökyüzüne yoğun duman yükseldi. Duman, İzmit'in çeşitli noktalarından görüldü. Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler söndürüldü.