Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı! 5 il için alarm verildi: İstanbul’da hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 9-15 Ağustos 2026 tahminine göre Türkiye’nin kuzey ve doğusunda sağanak ve gök gürültülü yağışlar etkili olacak. Rize, Artvin, Kars, Ardahan ve Erzurum’da kuvvetli yağış bekleniyor. İstanbul ve Ankara’da ise sıcaklıklar mevsim normallerine yakın seyredecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Ağustos 2026 Pazar ile 15 Ağustos 2026 Cumartesi arasını kapsayan haftalık hava tahminini yayımladı. Pazar günü Türkiye'nin kuzeydoğusunda kuvvetli sağanak beklenirken batı bölgelerde rüzgarın hızı saatte 60 kilometreye kadar çıkacak. İstanbul ve Ankara'da gökyüzü kapanırken, uzmanlar sel ve heyelana karşı sarı kodlu uyarı yayınladı.
METEOROLOJİ'DEN SAMSUN VE ÇEVRELERİ İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü Samsun çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olmasının beklendiğini açıkladı. Yağışların 08.00-16.00 saatleri arasında etkili olması beklenirken, vatandaşlara olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulunuldu.
Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi risklerin ortaya çıkabileceği belirtildi.
İSTANBUL VE ANKARA'DA GÖKYÜZÜ KAPANIYOR
Milyonların gözü kulağı İstanbul ve Ankara'nın hava durumunda. Her iki şehirde de bunaltıcı sıcaklar yerini bulutlu bir geçişe bırakıyor.
- İstanbul: Megakentte hava parçalı ve yer yer çok bulutlu. Sıcaklıklar 24 ile 30 derece arasında seyrederken, kuzeyden esen rüzgar nemli havayı bir nebze olsun dağıtıyor. Ancak Marmara'nın batısına doğru ilerledikçe rüzgarın şiddetini artıracağı öngörülüyor.
- Ankara: Başkentte termometreler 19 ile 34 derece bandında. Şehir genelinde az bulutlu bir sabahın ardından öğleden sonra yer yer bulutlanma artacak. Hafta başından itibaren ise Ankara'da sıcaklıkların birkaç derece düşmesi bekleniyor.