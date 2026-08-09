Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı! 5 il için alarm verildi: İstanbul’da hava nasıl olacak?

Bölge geneli: Batı Karadeniz'de parçalı ve zamanla çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bölge genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

İl En yüksek sıcaklık Hava durumu Amasya 34°C Parçalı ve çok bulutlu Rize 29°C Parçalı ve çok bulutlu; yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yerel kuvvetli Samsun 30°C Parçalı ve çok bulutlu; yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Trabzon 28°C Parçalı ve çok bulutlu; yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bölge geneli: Orta ve Doğu Karadeniz'de parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak, kıyılar ile bölge genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.