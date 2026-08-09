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Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı! 5 il için alarm verildi: İstanbul’da hava nasıl olacak?

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı! 5 il için alarm verildi: İstanbul’da hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 9-15 Ağustos 2026 tahminine göre Türkiye’nin kuzey ve doğusunda sağanak ve gök gürültülü yağışlar etkili olacak. Rize, Artvin, Kars, Ardahan ve Erzurum’da kuvvetli yağış bekleniyor. İstanbul ve Ankara’da ise sıcaklıklar mevsim normallerine yakın seyredecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Ağustos 2026 Pazar ile 15 Ağustos 2026 Cumartesi arasını kapsayan haftalık hava tahminini yayımladı. Pazar günü Türkiye'nin kuzeydoğusunda kuvvetli sağanak beklenirken batı bölgelerde rüzgarın hızı saatte 60 kilometreye kadar çıkacak. İstanbul ve Ankara'da gökyüzü kapanırken, uzmanlar sel ve heyelana karşı sarı kodlu uyarı yayınladı.

İSTANBUL İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

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METEOROLOJİ'DEN SAMSUN VE ÇEVRELERİ İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü Samsun çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olmasının beklendiğini açıkladı. Yağışların 08.00-16.00 saatleri arasında etkili olması beklenirken, vatandaşlara olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulunuldu.

Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi risklerin ortaya çıkabileceği belirtildi.

(MGM)(MGM)

İSTANBUL VE ANKARA'DA GÖKYÜZÜ KAPANIYOR

Milyonların gözü kulağı İstanbul ve Ankara'nın hava durumunda. Her iki şehirde de bunaltıcı sıcaklar yerini bulutlu bir geçişe bırakıyor.

  • İstanbul: Megakentte hava parçalı ve yer yer çok bulutlu. Sıcaklıklar 24 ile 30 derece arasında seyrederken, kuzeyden esen rüzgar nemli havayı bir nebze olsun dağıtıyor. Ancak Marmara'nın batısına doğru ilerledikçe rüzgarın şiddetini artıracağı öngörülüyor.
  • Ankara: Başkentte termometreler 19 ile 34 derece bandında. Şehir genelinde az bulutlu bir sabahın ardından öğleden sonra yer yer bulutlanma artacak. Hafta başından itibaren ise Ankara'da sıcaklıkların birkaç derece düşmesi bekleniyor.

(MGM)(MGM)

5 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji'nin en çok dikkat çektiği nokta ülkenin kuzeydoğu ucu. Potansiyel tehlike anlamına gelen "Sarı Kod" uyarısı şu illeri kapsıyor:

Bölge/İl Beklenen durum
Rize Kuvvetli sağanak
Artvin Kuvvetli sağanak
Kars Kuvvetli yağış
Ardahan Kuvvetli yağış
Erzurum Kuvvetli yağış

(A Haber Grafik Ekibi)(A Haber Grafik Ekibi)

BATIDA FIRTINA ALARMI: HIZ 60 KİLOMETREYİ BULACAK

Meteoroloji'nin tahmininde yalnızca yağış değil, kuvvetli rüzgar da öne çıkıyor. Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden esecek rüzgarın hızının 40-60 km/saat seviyesine ulaşması bekleniyor.

Bu nedenle özellikle kıyı kesimlerinde, deniz ulaşımında ve açık alanlarda rüzgarın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

(MGM)(MGM)

YENİ HAFTADA HAVA NASIL DEĞİŞECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 9-15 Ağustos 2026 tarihlerini kapsayan haftalık tahmininde yağışların özellikle haftanın ilk bölümünde kuzey kesimlerde etkili olması bekleniyor.

9 Ağustos Pazar
Kuzey ve doğuda sağanak, Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış
10 Ağustos Pazartesi
Karadeniz'de yağış devam ediyor, güney kesimler sıcak
11 Ağustos Salı
Kuzey kesimlerde sağanaklar sürüyor
12 Ağustos Çarşamba
Karadeniz hattında yağışlı hava öne çıkıyor
13 Ağustos Perşembe
Kuzeyde yağış, güneyde sıcak hava
14 Ağustos Cuma
Yağış alanları daralırken sıcaklıklar etkisini koruyor
15 Ağustos Cumartesi
Batı ve güneybatıda yağış ihtimali artıyor

Haftalık haritalar birlikte incelendiğinde 9-13 Ağustos arasında Karadeniz kuşağındaki yağışlı havanın daha belirgin olduğu, haftanın sonuna doğru ise yağış alanlarının batı ve güneybatı kesimlerde de görülmeye başladığı anlaşılıyor.

(A Haber)(A Haber)

10 AĞUSTOS BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

İl En yüksek sıcaklık Hava durumu
Bursa 33°C Parçalı, zamanla çok bulutlu; yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Çanakkale 35°C Parçalı bulutlu
İstanbul 30°C Parçalı, zamanla çok bulutlu; yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kırklareli 33°C Parçalı, zamanla çok bulutlu

Bölge geneli: Marmara'nın doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bölgenin batısında kuzeyli yönlerden 40-60 km/sa hızla kuvvetli rüzgar esecek.

Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı! 5 il için alarm verildi: İstanbul’da hava nasıl olacak? - 1

EGE

İl En yüksek sıcaklık Hava durumu
Denizli 38°C Parçalı ve az bulutlu
İzmir 37°C Az bulutlu ve açık
Manisa 38°C Az bulutlu ve açık
Muğla 38°C Az bulutlu ve açık

Bölge geneli: Kıyı kesimlerinin az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin ise yer yer parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor. Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden 40-60 km/sa hızla kuvvetli rüzgar etkili olacak.

Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı! 5 il için alarm verildi: İstanbul’da hava nasıl olacak? - 2

AKDENİZ

İl En yüksek sıcaklık Hava durumu
Adana 37°C Az bulutlu ve açık
Antalya 33°C Az bulutlu ve açık
Burdur 37°C Parçalı ve az bulutlu
Hatay 33°C Parçalı ve az bulutlu

Bölge geneli: Akdeniz genelinde az bulutlu ve açık hava öne çıkıyor. İç kesimlerde yer yer parçalı ve çok bulutlu havayla birlikte Toroslar çevresinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilecek.

Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı! 5 il için alarm verildi: İstanbul’da hava nasıl olacak? - 3

İÇ ANADOLU

İl En yüksek sıcaklık Hava durumu
Ankara 34°C Parçalı bulutlu
Çankırı 33°C Parçalı bulutlu
Eskişehir 32°C Parçalı bulutlu
Konya 33°C Az bulutlu

Bölge geneli: İç Anadolu'da havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. Ankara'da sıcaklığın 34°C'ye ulaşması beklenirken bölgede belirgin bir yağış öngörülmüyor.

Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı! 5 il için alarm verildi: İstanbul’da hava nasıl olacak? - 4

BATI KARADENİZ

İl En yüksek sıcaklık Hava durumu
Bolu 29°C Parçalı, zamanla çok bulutlu; yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Düzce 31°C Parçalı, zamanla çok bulutlu; yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kastamonu 29°C Parçalı, zamanla çok bulutlu; yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Zonguldak 28°C Parçalı, zamanla çok bulutlu; yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bölge geneli: Batı Karadeniz'de parçalı ve zamanla çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bölge genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı! 5 il için alarm verildi: İstanbul’da hava nasıl olacak? - 5

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

İl En yüksek sıcaklık Hava durumu
Amasya 34°C Parçalı ve çok bulutlu
Rize 29°C Parçalı ve çok bulutlu; yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yerel kuvvetli
Samsun 30°C Parçalı ve çok bulutlu; yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Trabzon 28°C Parçalı ve çok bulutlu; yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bölge geneli: Orta ve Doğu Karadeniz'de parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak, kıyılar ile bölge genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı! 5 il için alarm verildi: İstanbul’da hava nasıl olacak? - 6

DOĞU ANADOLU

İl En yüksek sıcaklık Hava durumu
Erzurum 29°C Parçalı ve çok bulutlu; yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, kuzey ilçelerde yerel kuvvetli
Kars 27°C Parçalı ve çok bulutlu; yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yerel kuvvetli
Malatya 37°C Parçalı ve az bulutlu
Van 30°C Parçalı ve az bulutlu

Bölge geneli: Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda parçalı bulutlu hava ile birlikte yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kars, Ardahan ve Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı! 5 il için alarm verildi: İstanbul’da hava nasıl olacak? - 7

GÜNEYDOĞU ANADOLU

İl En yüksek sıcaklık Hava durumu
Diyarbakır 39°C Az bulutlu ve açık
Mardin 36°C Az bulutlu ve açık
Siirt 36°C Az bulutlu ve açık
Şanlıurfa 40°C Az bulutlu ve açık

Bölge geneli: Güneydoğu Anadolu'da gün boyunca az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Şanlıurfa 40°C ile bölgenin en yüksek sıcaklığının görüleceği illerden biri olacak.

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