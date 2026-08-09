Antalya’da orman yangını! D-400 ulaşıma kapatıldı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde saat 23.00 sıralarında çıkan orman yangını Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Zeytinada Mahallesi yakınlarında, Antalya-Mersin D-400 kara yolu çevresinde başlayan yangın nedeniyle tedbiren trafiğe kapatılan yol, ekiplerin müdahalesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Antalya'nın Zeytinada Mahallesi yakınlarında başlayan orman yangını kısa sürede bölgede alarm verilmesine neden olurken, bölgeye intikal eden ekipler alevlere karşı amansız mücadele sonrası yangını kontrol altına almayı başardı.

ALEVLER KARAYOLUNA YAKLAŞTI

Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Orman ve itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için müdahaleye başlarken, jandarma ekipleri de güvenlik gerekçesiyle D-400 kara yolunu ulaşıma kapattı.

YANGIN KONTROL ALTINDA, KARA YOLU ULAŞIMA AÇILDI

Antalya'nın Gazipaşa ilçesine bağlı Zeytinada Mahallesi yakınlarında saat 23.00 sıralarında başlayan orman yangını, çok sayıda ekibin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Rüzgarın etkili olduğu bölgede soğutma çalışmaları sürerken, tedbir amaçlı kapatılan Antalya- Mersin D400 kara yolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı.