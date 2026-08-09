Güngören'de dehşet! Çöken balkonun hasarı gün aydınlanınca netleşti: Deprem oldu sandık

Fotoğraf-İHA

Yaşanan o anları anlatan bina sakini Metin Kasap, "Gece saatlerinde uyurken birden yıkılma sesi duyduk. Deprem olduğunu sandık. Evde çocuklar vardı, sesi duyunca çok korktuk. Aşağı indiğimizde balkonum çöktüğünü gördük. Çok şükür o sırada kimse yokmuş, yaralanan olmadı. Bina zaten eskiydi. Kentsel dönüşüme sokmayı düşünüyorlardı, artık süreçte hızlanır diye düşünüyorum. Bina zaten mühürlendi, etrafını barikatlarla çevirdiler ve girişler yasaklandı. Biz mağdur olduk bütün kıyafetlerimiz içeride kaldı" dedi.